İsrail ordusu, gece düzenlediği füze saldırısında Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresinde İran Devrim Muhafızları'na ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Saldırıda 4 Suriye askerinin öldüğü bildirildi.
Suriye medyası ise İsrail'in füzelerinin çoğunun havada imha edildiğini duyurdu.
İsrail ordusu İran'ı Pazar günü Golan Tepeleri'ndeki sivillere yönelik roket saldırısı düzenlemekle suçlamıştı.
Golan Tepeleri, 1967 yılından bu yana İsrail'in işgali altında.
İsrail 1981'de Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nin ilhak etmişti.