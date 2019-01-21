Yemen'de savaş yüzünden evlerini geçindirmek zorunda kalan çocuklar

Yemen'de devam eden savaş, ülkenin her kesimini etkiliyor.
Cephe hattından uzak köylerde bile çocuklar aielelerinin geçimine yardımcı olmak için okulu bırakmak zorunda kalıyor.
16 yaşındaki Samar, annesi ve kızkardeşine bakmak için çalışmak zorunda ve ülkede Samar gibi çok sayıda çocuk var.
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