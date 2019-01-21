Eşcinsel bir erkekle röportaj yapan Mısırlı sunucuya hapis cezası

Telif hakkı LTC TV Image caption Televizyon sunucusu Muhammed el Gheity geçmişte eşcinselliğe karşı görüşler dile getirmişti

Mısır'da televizyon sunucusu Muhammed el Gheity geçen yıl yaptığı bir programda eşcinsel bir erkekle röportaj yaptığı için hüküm giydi.

Giza'daki bir mahkeme, sunucuyu, sahibi olduğu LTC televizyon kanalında "eşcinselliği teşvik etmek"ten suçlu bularak 167 dolar mukabili para cezasına ve bir yıl ağır işlerde çalışmaya mahkum etti.

Programda yüzü buzlanarak kimliği saklı tutulan eşcinsel bir erkek, seks işçisi olarak yaşadıklarını anlatmıştı.

Eşcinsellik Mısır yasalarında açıkça suç olarak tanımlanmıyor ama yetkililer LGBTİ bireylere yönelik baskıyı "genel ahlak"a ilişkin yasalara dayanarak giderek artırıyorlar.

Rızaya dayalı eşcinsel ilişkiler içinde olduklarından kuşkulanılan kişiler sık sık gözaltına alınıyor ve "ahlaksızlık" ya da "dine hakaret" ile suçlanıyorlar.

El Gheity hüküm giymesine sebep olan programı 2018 Ağustos'unda ayında yapmış, ünlü isimleri ahlaksızlıkla suçlayarak aleyhlerinde yüzlerce dava açmakla ünlü bir avukat olan Samir Sabri'nin şikayeti üzerine yargılanmaya başlamıştı.

Daha önce defalarca eşcinsellik karşıtı görüşlerini açıklamış olan televizyon sunucusunun konuğu, dava konusu programda, cinsel yöneliminden 'pişman olduğunu' söylüyor ve seks işçisi olarak yaşamının zorluklarını anlatıyor.

Programdan sonra Mısır'da medyayı denetleyen Medya Düzenleme Üst Kurulu "mesleki kuralların ihlali" gerekçesiyle televizyon kanalın hakkında derhal iki hafta kapatma cezası vermişti.

Devlet denetimindeki El Ahram gazetesindeki habere göre Avukat Samir Sabri, mahkemede sunucu El Gheity'yi "eşcinsellik yoluyla para kazanılabileceğini ortaya koymak" ile suçladı.

Mahkeme, hapis ve para cezasına ilaveten, Gheity'nin tahliye olduktan sonra bir yıl süreyle izlenmesine de karar verdi.

Gheity karara itiraz edip, itirazı sonuçlanana kadar kefaletle tahliye olabilecek.

Telif hakkı Facebook/Rainbow Egypt Image caption Mısır'da iki yıl önce bir konserde LGBT hareketini temsil eden bir gökkuşağı bayrağı açılmasından bu yana eşcinsellere karşı giderek sertleşen bir baskı politikası izleniyor

Mısır'da medyayı denetleyen kuruluş, 2017 yılında Kahire'de yapılan bir konserde gökkuşağı bayrağı açılmasından sonra eşcinsellerin medyada görünmesini yasaklamıştı.

Bunu, onlarca kişinin gözaltına alındığı, insan hakları örgütlerini ayağa kaldıran bir baskı dönemi izledi.

Yetkililer baskılara dayanak olarak fuhuşla ilgili 1961 tarihli yasayı gösteriyorlar.

Bu yasada "müzmin ahlaksızlık" diye tanımlanan suç, rızaya dayalı eşcinsel ilişki içinde olduğundan kuşkulanılan bireylere karşı kullanılıyor.