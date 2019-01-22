Kerç Boğazı'nda iki gemide yangın: En az 11 ölü

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Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Tanzanya bandıralı iki kargo gemisinde çıkan yangında en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Gemilerde Türk mürettebat da var. Hayatını kaybedenlerin uyrukları açıklanmadı.

Gemilerden atlayan 14 kişi Rus arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Gemilerden birinin gaz tankeri olduğu, bu gemide yaşanan patlama nedeniyle diğer geminin de alev aldığı belirtildi.

Rus yetkililer patlamanın bir gemiden diğerine yakıt ikmali yapılırken gerçekleştiğini söyledi.

Kandy adlı gemide Türkiye ve Hindistan'dan 17 mürettebat, Maestro'da ise 14 mürettebat bulunuyordu.

Demirören Haber Ajansı gemilerdeki 31 mürettebattan 16'sının Türk olduğu bilgisini paylaştı.

Rus yetkililer denize atlayan mürettebattan hayatını kaybedenler olabileceğini de belirtti.

Olayın uluslararası sularda yaşandığı bildirildi.

Novorossiysk Koordinasyon Merkezi de, olayın yaşandığı bölgeye 10 kurtarma gemisi ile çok sayıda arama kurtarma personelinin gönderildiğini açıkladı.