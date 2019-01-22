Toplu taşıma araçlarında 'ayı çocuklar' için ayrı kompartıman olmalı mı?

Telif hakkı China News Service Image caption Trenlerde çocukların alınmadığı yetişkin kompartımanları olmalı mı?

Çin yeni yılını kutlamak için yola çıkan milyonlarca Çinlinin aklında aynı soru var bugünlerde: Trenlerde çocuk kompartımanları olmalı mı?

Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'daki 879 milyondan fazla görüntülenen #ÇinYeniYılıSehayati2019 etiketinin altında binlerce kişi bu konuyu tartışmaya başladı.

Çin'in en büyük radyolarından CNR da bu konuyu canlı yayınlarında ele aldı.

Çin Demiryolu Kurumu'nda üst düzey bir yönetici olan Huang Xin, bu fikrin çok yaratıcı olduğunu söylüyor.

Beş haftada 3 milyar seyahat

Çin'de 21 Ocak ile 1 Mart tarihleri arasında üç milyara yakın seyahat yapılacağı tahmin ediliyor. Bunlara demiryolu, havayolu, karayolu ve denizyolu dahil. Bu seyahatlerin 413 milyonu da demiryollarıyla yapılacak.

Bu kadar fazla kişinin aynı anda yollara dökülmesi nedeniyle sosyal medya kullanıcıları seyahatleri olabildiğince stressiz kılmanın yollarını tartışıyor.

Telif hakkı VCG Image caption Trenlerde çocuklu kompartımanlar fikrine karşı çıkanlar da var

Çin gazetesi Halkın Günlüğü'ne göre halk "ayı gibi çocuklara" çözüm arıyor.

'Ayı çocuk'

Bazı sosyal medya kullanıcıları "insanların trende en korktuğu şey gürültülü, ayı gibi bir çocuğa denk gelmektir" diyerek bu fikre destek veriyor.

Çince argoda şımarık çocuklara "ayı çocuk" deniyor.

Bazı insanlar toplu taşıma araçlarında çocukların vahşi hayvanlar gibi davrandığını düşünüyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Çin'de "ayı çocuklardan" oluşan bir nesil yetişiyor

Weibo'da "Ayı çocuklardan oluşan bir vagon hayal edemiyorum" yorumu dört binden fazla beğeni aldı.

Bir başka kullanıcı "Sırayla ağladıklarını hayal edin" diyor.

Bir diğer kullanıcı ise çocukların diğer çocuklarla oynamayı tercih etmesi nedeniyle ağlamayacağını öne sürüyor.

Başka bir kullanıcı da trenlerin yalnızca yetişkinler, aileler ve bebekli aileler olarak üçe bölünmesi gerektiğini söylüyor.

Çocuk kompartımanları Almanya'daki trenlerde mevcut. Deutsche Bahn, yeni trenlerinde anneler ve küçük çocukları için ayrı bir alan sunuyor.

Analiz: Kerry Allen, BBC İzleme Servisi

Çin basınında son aylarda ilginç bir şekilde, trenlerin daha iyi bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğine dair çok sayıda yazı yayımlandı.

Başlangıçta başkalarının koltuğuna oturup kalkmayı reddeden "koltuk hırsızlarının" videoları viral oldu. İnsanlar koltuklarını çalan kişilerin videolarını çekip sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Disiplinsiz bir şekilde yetiştirilen ve yaramazlık yapan "ayı çocuklar" hakkındaki tartışmalar da son yıllarda öne çıktı.

Ayı çocukların artışının nedenler arasında tek çocuk politikası ve bu politikayla büyüyen çocukların şımartılması gösteriliyor.

Gazeteler bunun yeni bir olgu olduğunu yazarken sosyal medyada da ayı gibi davranan çocukların videoları sıklıkla paylaşılıyor.

Fakat kullanıcılar arasında bu fikri saçma bulanlar da var. Onlardan biri bunun "tembel bir çözüm" olduğunu söylerken ailelerin çocuklarına toplum içinde nasıl davranmak gerektiğini öğretmesinin en doğru yol olduğunu belirtiyor.

Bir başkası da "Şu an çocuğum yok ama gelecekte olduğunda o vagonda oturmaya zorlanmak istemem" diyerek karşı çıkıyor.

Çin Demiryolu Kurumu'ndan Huang Xin ise kendilerine yeni fikirlerin getirilmesinden dolayı memnuniyetini iletti:

"Gürültülü çocukların tek bir kompartımana toplanması gerekli de olsa, gereksiz de olsa tüm toplu taşıma araçlarında benzer olaylar yaşanıyor.

"Bazı insanlar film izlemek veya müzik dinlemek isteyenlerin tek bir kompartımanda toplanması gerektiğini söylüyor. Bu tür öneriler kamu taşımacılık sektörünü geliştirmek için ilham sağlamanın yanı sıra bu hizmetleri geliştirebileceğimiz alanlara ışık tutuyor."