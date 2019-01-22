2019 Oscar adayları: Roma ve The Favourite 10 dalda aday gösterildi
2019 Akademi Ödülleri (Oscar) için aday olan filmler açıklandı. Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron'un yönettiği Netflix yapımı Roma ve The Favourite adlı filmler 10 dalda ödüle aday gösterildi.
A Star Is Born ve Vice filmleri 8, Black Panther da 7 dalda Oscar'a aday.
Black Panther En İyi Film dalında aday gösterilen ilk süper kahraman filmi.
Roma ise En İyi Film dalında Oscar'a aday gösterilen ilk Netflix yapımı film oldu.
91. Akademi Ödülleri için bu sene kadın yönetmenler arasından aday gösterilen olmadı.
Oscarlar 24 Şubat'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Adaylar şöyle:
Dal sayısına göre aday gösterilen filmler:
- 10 - The Favourite, Roma
- 8 - A Star Is Born, Vice
- 7 - Black Panther
- 6 - BlacKkKlansman
- 5 - Bohemian Rhapsody, Green Book
- 4 - First Man, Mary Poppins Returns
En İyi Film
- BlacKkKlansman
- Black Panther
- Bohemian Rhapsody
- The Favourite
- Green Book
- Roma
- A Star Is Born
- Vice
En İyi Yönetmen
- Spike Lee (BlacKkKlansman)
- Pawel Pawlikowski (Cold War)
- Yorgos Lanthimos (The Favourite)
- Alfonso Cuarón (Roma)
- Adam McKay (Vice)
En İyi Kadın Oyuncu
- Yalitza Aparicio - Roma
- Glenn Close - The Wife
- Olivia Colman - The Favourite
- Lady Gaga - A Star Is Born
- Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?
En İyi Erkek Oyuncu
- Christian Bale - Vice
- Bradley Cooper - A Star Is Born
- Willem Dafoe - At Eternity's Gate
- Rami Malek - Bohemian Rhapsody
- Viggo Mortensen - Green Book
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Amy Adams (Vice)
- Marina De Tavira (Roma)
- Regina King (If Beale Street Could Talk)
- Emma Stone (The Favourite)
- Rachel Weisz (The Favourite)
En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Mahershala Ali (Green Book)
- Adam Driver (BlacKkKlansman)
- Sam Elliot (A Star Is Born)
- Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me)
- Sam Rockwell (Vice)
En İyi Yabancı Film
- Capernaum (Lübnan)
- Cold War (Polonya)
- Never Look Away (Almanya)
- Roma (Meksika)
- Shoplifters (Japonya)