Telif hakkı ALFONSO CUARÓN Image caption Roma

2019 Akademi Ödülleri (Oscar) için aday olan filmler açıklandı. Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron'un yönettiği Netflix yapımı Roma ve The Favourite adlı filmler 10 dalda ödüle aday gösterildi.

A Star Is Born ve Vice filmleri 8, Black Panther da 7 dalda Oscar'a aday.

Black Panther En İyi Film dalında aday gösterilen ilk süper kahraman filmi.

Roma ise En İyi Film dalında Oscar'a aday gösterilen ilk Netflix yapımı film oldu.

91. Akademi Ödülleri için bu sene kadın yönetmenler arasından aday gösterilen olmadı.

Oscarlar 24 Şubat'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Adaylar şöyle:

Dal sayısına göre aday gösterilen filmler:

10 - The Favourite, Roma

8 - A Star Is Born, Vice

7 - Black Panther

6 - BlacKkKlansman

5 - Bohemian Rhapsody, Green Book

4 - First Man, Mary Poppins Returns

En İyi Film

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

En İyi Yönetmen

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Pawel Pawlikowski (Cold War)

Yorgos Lanthimos (The Favourite)

Alfonso Cuarón (Roma)

Adam McKay (Vice)

En İyi Kadın Oyuncu

Yalitza Aparicio - Roma

Glenn Close - The Wife

Olivia Colman - The Favourite

Lady Gaga - A Star Is Born

Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?

En İyi Erkek Oyuncu

Christian Bale - Vice

Bradley Cooper - A Star Is Born

Willem Dafoe - At Eternity's Gate

Rami Malek - Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen - Green Book

Telif hakkı 20TH CENTURY FOX Image caption Yorgos Lanthimos'un yönettiği The Favourite İngiltre Kraliçesi Anne'in çevresindeki ilişkileri anlatıyor.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Amy Adams (Vice)

Marina De Tavira (Roma)

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Emma Stone (The Favourite)

Rachel Weisz (The Favourite)

En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Mahershala Ali (Green Book)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Sam Elliot (A Star Is Born)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me)

Sam Rockwell (Vice)

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