Vergi kaçırmakla suçlanan Ronaldo 18,8 milyon euro cezayı kabul etti

Telif hakkı Reuters Image caption Ronaldo davasını dünya genelinde çok sayıda medya kuruluşu takip etti.

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Madrid'te vergi kaçırma suçlamasıyla yargılandığı davada 18,8 milyon euro ceza ödemeyi kabul etti.

Hakimin Ronaldo'nun duruşmaya video bağlantısıyla katılma veya binaya araçla girme isteğini reddetmesinden sonra, yıldız oyuncuyu görüntülemek için çok sayıda gazeteci toplandı.

Daha önce yapılan anlaşma Ronaldo'ya 23 ay da hapis cezası verilmesini öngörüyor.

Ancak İspanya'da iki yılın altında ceza alanlar genelde hapse girmiyor.

Ronaldo'nun şiddet içermeyen bir suçtan ceza alması nedeniyle hapse girmesi beklenmiyor.

Ronaldo hakkındaki iddialar neydi?

Beş kez Altın Top ödülü alan ve dünyanın en iyi futbolcuları arasındra gösterilen Ronaldo, 2010-14 yılları arasında Real Madrid'te oynarken, vergi kaçırmakla suçlanıyordu.

Yıllık geliri 108 milyon dolar olarak tahmin edilen Ronaldo Forbes'un en zengin sporcular listesinde üçüncü sırada.

Davaya konu olansa Ronaldo'nun yaptığı kârlı imaj sözleşmeleri. Savcılar elde geline gelirin vergi kaçırmak amacıyla düşük vergi alınan ülkelerde kurulan şirketlere aktarıldığını iddia ediyordu.

Ancak avukatları, Ronaldo'nun İspanyol yasalarına göre ne yapacağı konusundaki bir yanlış anlamadan dolayı az vergi ödendiğini ve bilerek vergi kaçırmaya çalışmadığını savunuyordu.

Xabi Alonso da yargılanacak

İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan tek ünlü futbolcu Ronaldo değil.

Ronaldo'nun Real Madrid'den eski takım arkadaşı Xabi Alonso da iki milyon euro vergi kaçırma suçlamasıyla karşı karşıya.

Ancak Alonso henüz Ronaldo gibi yetkili makamlarla bir anlaşma yapmadı ve hala masum olduğunu savunuyor.

Alonso hakkında beş yıl hapis cezası istendiği için, dava sonucu hapse girme ihtimali bulunuyor.

Ronaldo, Las Vegas'ta 2009 yılında tecavüzle suçlandığı bir davada da yargılanıyor ve suçlamaları reddediyor.