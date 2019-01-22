RTÜK Başkanı Yerlikaya neden istifa etti, yerine kim gelecek?

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) ve eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Konya Milletvekili İlhan Yerlikaya, "ailesinin sağlık durumunu" gerekçe göstererek istifa etti. Gözler yeni başkanın kim olacağına çevrilirken, kulislerde bu istifanın başka gerekçeleri olabileceği konuşuluyor.

İlhan Yerlikaya'nın yerine, yine AKP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Ebubekir Şahin'in adı başkanlık için geçiyor.

Yerlikaya, ailesindeki sağlık durumunu gerekçe göstererek istifa etse de, hemen her kararıyla tartışma yaratan RTÜK'teki bu kritik istifada Yerlikaya'nın, bir süre önce annesinin kalp krizi geçirmesinin yanı sıra, özellikle iktidara yakın yayın kuruluşları ile kurul arasında kalması, yüksek para ve yayın durdurma cezaları nedeniyle televizyon sahiplerinin şikâyetleri ile kadrolaşma ve RTÜK içinde yaşadığı sıkıntıların etkili olduğu konuşuluyor.

RTÜK kaynakları, bu iddialarla yıpranan Yerlikaya'nın aslında "istifa etmediğini, istifa ettirildiğini" dile getiriyor.

Kulislerde Yerlikaya'yı istifayı götüren süreçle ilgili şu iddialar dile getiriliyor:

Orantısız ceza şikâyeti

Yerlikaya'yı başkanlıktan istifaya götüren süreçte en önemli nedenlerden biri olarak son dönemde televizyon kanallarına yönelik yüksek oranlı cezalar gösteriliyor.

Son olarak Aralık ayı sonunda iktidara yakın olan Demirören grubuna ait Kanal D ile Star TV, Fox TV, Show TV'nin de aralarında bulunduğu yayın kuruluşlarına verilen yüksek oranlı para ve yayın durdurma cezaları nedeniyle televizyon sahiplerinin son derece rahatsız olduğu ve bu rahatsızlığın hükümete de iletildiği belirtiliyor.

Orantısız cezaların RTÜK'ten sorumlu olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da iletildiği ifade ediliyor.

İktidara yakın kanallar ile ilişkiler mi yıprattı?

Yerlikaya'nın istifasında bir başka etken olarak ise RTÜK ile iktidara yakın yayın kuruluşları arasında kalması gösteriliyor. Özellikle RTÜK'ten yasa ihlallerine karşın, bu yayın kuruluşlarına yaptırım uygulanma konusunda ayak direndiği veya cezasız bırakıldığı eleştirileri ile Yerlikaya'nın yıprandığı dile getirilen bir başka iddia.

RTÜK'ün bu durumu AKP'nin yetkili kurullarında da değerlendirilmiş, kurulun yeniden yapılandırılması ya da yeni bir denetim mekanizması kurulması önerisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da değerlendirmeye aldığı kamuoyuna yansımıştı.

Bu konuda verilen bir örnek ise son dönemde, ATV'de Palu ailesi ile ilgili yayınlar karşısında AKP'liler bile, RTÜK'ün harekete geçmemesinden şikâyetçi olmuştu.

Ancak RTÜK'teki bazı kaynaklar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Palu ailesi yayını nedeniyle program yapımcısı Müge Anlı'ya teşekkür ettiğine dikkat çekerek, Yerlikaya'nın bu nedenle de arada kalmış olabileceğine işaret ediyorlar.

RTÜK, bir süre önce yayınladığı raporlarda da iktidara yakın yayın kuruluşlarının baskısından şikâyet etmiş, bu kuruluşlarının sahiplerinin nüfuzlarını kullanmalarından duyulan rahatsızlık dile getirilmişti.

Tesadüf mü?

Yerlikaya'nın istifasının zamanlaması da dikkat çekici bulunuyor. Zira RTÜK yarın, (23 Ocak) ATV'de yayınlanan ve Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programına ceza talebini içeren raporu görüşecekti.

Yasa ihlali nedeniyle ceza talebinin ele alınacağı programla ilgili rapor, AKP'li üyelerin katılmaması nedeniyle görüşülememişti. Yerlikaya'nın istifası nedeniyle söz konusu ihlal raporunun görüşülmesi beklenmiyor.

Telif hakkı DHA Image caption İlhan Yerlikaya ailesinin sağlık durumunu gerekçe göstererek RTÜK başkanlığından istifa etti.

Hemşeri atamaları rahatsızlığı

İstifayla ilgili dile getirilen bir başka yorum ise Yerlikaya'nın hemşerileri yoluyla kurultay kadrolaşmasının yarattığı rahatsızlık.

Yerlikaya'nın kurulda birçok daire başkanlığına Konyalı hemşerilerini getirdiği iddiaları kamuoyuna yansımış, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontenjanindan RTÜK'e seçilen kurul üyelerinden İlhan Taşcı, Yerlikaya'nın atamalardaki tek kriterinin "hemşerilik" olduğunu söylemişti.

Öte yandan istifasına ilişkin iddialarla ilgili görüşmek BBC Türkçe'nin görüşmek istediği İlhan Yerlika0ya ise dönüş yapmadı.

Yeni başkan Şahin mi olacak?

RTÜK, Yerlikaya'nın istifası nedeniyle Çarşamba günü olağanüstü toplanacak ve yeni başkan ile başkanvekili seçimini gerçekleştirecek.

Yerlikaya'nın yerine RTÜK Başkanlığına seçilmesi güçlü olasılık olarak gösterilen, AKP kontenjanından RTÜK'e üye olan isimlerden Ebubekir Şahin, geömişte eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın müsteşarlığını yapmıştı.