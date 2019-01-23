Çin'in ABD ve Rusya'nınkilere rakip, yüksek teknoloji ürünü 3 silahı

Telif hakkı Getty Images Image caption Çin, modernizasyon hamlesiyle ABD ve Rusya'yı yakalamak istiyor.

Çin, ABD ve Rusya askeri alanda yeni bir rekabete girmiş durumda.

İç gerilimler ve özellikle kıta sahanlığı konusunda jeopolitik tartışmalarla karşılaşan Çin, 1990'lı yılların başından bu yana Halk Kurtuluş Ordusu'nu (HKO) modernleştirmek için büyük bir yatırım yapıyor.

Ancak Çin lideri Şi Jinping'in yönetiminde, Çin ve rakipleri arasındaki fark kapanıyor ve ülke hızla dünyanın en büyük askeri güçlerinden biri haline geliyor.

ABD Savunma İstihbarat Kurumu'nun geçtiğimiz günlerde yayınlanan raporunda "Çin'in iki haneli ekonomik büyümesi son dönemde yavaşladı, ancak bu büyüme üst üste birkaç beş yıllık savunma modernizasyonu planlarını fonladı" denildi.

Raporda "Teknoloji edinmeye çok yönlü yaklaşımın bir sonucu olarak HKO dünyanın en modern silah sistemlerini edinmenin eşiğinde. Bazı alanlarda şimdiden dünyaya liderlik ediyorlar" ifadeleri de yer aldı.

Çin'in bazı en ileri silahları ve ülkenin günümüzün silahlanma yarışındaki konumu için anlamları şöyle;

1. 'En güçlü deniz silahı'

Telif hakkı Getty Images Image caption Çin, donanmasındaki güçlü gemilere takılabilecek silahlar geliştiriyor.

Geçen ay sosyal medyada su yüzüne çıkan bazı fotoğraflar, Çin'in gemilerden hipersonik atışlar yapabilen silah arayışında dünyayı geçmiş olabileceğini gösteriyor.

Gemilere takılan ve bir ray üzerinde ilerleyen silah, elektromanyetik güç kullanarak 200 kilometre menzile yüksek hızlı mermiler (saniyede 2,5 kilometre hızda) yollayabiliyor.

CNBC'nin Haziran ayında yaptığı habere göre söz konusu silah 2025 itibariyle Çin Donanması'nın envanterine girebilir.

ABD kendi karadan atılabilen raylı topunun üzerinde çalışırken ve Rusya ve İran da bu teknolojiye ilgi gösterirken, Çin böyle bir silahı gemiye monte edebilen ilk askeri güç olabilir.

Çin'in resmi Global Times gazetesine göre, silah gelecekte Çin'in ilk yerli üretimi 10 bin tonluk füze destroyeri 055'e takılabilir.

Telif hakkı ABD Donanmasi Image caption ABD de, burada görüldüğü gibi 2012'den bu yana elektromanyetik silahlar deniyor.

HKO'nun İkinci Topçu Birliği'nin eski üyesi, askeri uzman Song Zhongping, South China Morning Post'a yaptığı açıklamada, "Çin ABD'nin elektromanyetik teknolojini yakalamak için elinden geleni yaptı" dedi.

Song ayrıca "Sızan fotoğraflar, Çin'in gemiye takılabilen raylı top teknolojisinde ABD'yi yakalamak bir yana, beş ila 10 yıl içinde geçebileceğini gösteriyor. Bunun nedeni, ABD'nin bütçelerin onaylanması için daha fazla zamana ihtiyacı olması. Çin'in siyasi sistemiyse özel projelere daha fazla fon ayrılmasına izir veriyor" diye konuştu.

2. Hipersonik silahlar

Telif hakkı Getty Images Image caption Çin de, Rusya ve ABD gibi hipersonik silahlar geliştiriyor.

South China Morning Post'a göre Çin, Ağustos 2018'de "tüm füze savunma sistemlerini alt edebilme" kapasitesine sahip bir hipersonik hava aracını test etti.

"Waverider- Dalga sürücü" adı verilen bu hava araçları, yüksek süratle havada süzülebilmek için kendi uçuşunun ürettiği şok dalgalarını kullanıyor.

Çin'in Şinkong 2 (Yıldızlı Sema-2) adlı hava aracı testlerde 30 kilometre irtifada saatte 7.344 kilometreyi bulan hızlara ulaştı.

Şingkong 2 Çin'in ilk süpersonik hava aracı değil. Ülke, 2014'ten bu yana havada süzülen hipersonik silahları deniyor. Ancak bu, dalga sürme teknolojisinin kullanıldığı ilk araç.

Rusya ve ABD de hipersonik silahlar geliştiriyor.

South China Morning Post'a göre, "hava aracı tam anlamıyla geliştirildiğinde, dalga sürücüler mevcut tüm füze savunma sistemlerini aşabilecek savaş başlıkları taşıyacak."

Ancak Pekin'deki askeri uzman Zhou Chenming gazeteye yaptığı açıklamada, Çin'in dalga sürücü hava araçlarının nükleer savaş başlıklarından çok, konvansiyonel savaş başlıkları taşıyacağını" söyledi.

Zhou ayrıca "Bence bu teknolojinin silahlara dönüştürülebilmesi için hala üç ila beş yıllık bir süre gerek" diye de ekledi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Harris, ABD'nin Rusya ve Çin'in gerisinde kalmamak için daha fazla yatırım yapması gerektiğini söyledi.

ABD'nin Pasifik Kuvvetleri'nin Komutanı Amiral Harry Harris, ABD Kongresi'ne yaptığı açıklamada ülkesinin hipersonik silahların geliştirilmesinde her iki rakibinin de "arkasında kaldığını" söylemişti.

Amiral Harris, Amerikan radarlarının tespit etmesinden önce Çin füzelerinin ABD'nin bölgedeki gemilerini ve kara üslerini vurabileceği uyarısı yapmıştı.

Harris ayrıca "Bu teknolojiyi en agresif biçimde yakalamaya çalışmaya devam etmeliyiz ve kendi hipersonik saldırı silahlarımızı geliştirmeliyiz" demişti.

Çin, 2017'de Dongfeng türü füzelerden DF-17 hipersonik füzeyi kamuoyuna duyurmuştu. Füzenin tahmini menzilinin 1800 ila 2000 kilometre olduğu söyleniyordu.

3. Çin'in tüm bombalarının anası'

Telif hakkı AFP Image caption Çin'in bu resimde görülen ABD'nin 'Tüm bombaların anası'na benzer bir silahı var.

Çin geçen ay, yeni bir dev bombayı görücüye çıkarttı ve buna ABD'nin "Tüm Bombaların Anası"nın Çin versiyonu olduğu belirtildi.

Çin'in silah sanayii devi NORINCO'nın yayımladığı tanıtım videosunda, bomba H-6K bombardıman uçağından atılırken ve dev bir patlamaya yol açarken görülüyor.

Bombayla ilgili başka bir ayrıntı verilmedi.

Resmi Şinhua Haber Ajansı, silahın ülkenin en güçlü nükleer olmayan bombası olduğunu ve boyutları nedeniyle H-6K bombardıman uçağının bir seferde sadece bir tanesini taşıyabildiğini bildirdi.

@globaltimesnews tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin China's arms industry giant NORINCO for the first time showcased a new type of massive aerial bomb, which it dubbed the Chinese version of the "Mother of All Bombs" due to its huge destruction potential that is claimed to be only second to nuclear weapons. https://t.co/Xwa470K0R5 pic.twitter.com/bWDvmfvcyk — Global Times (@globaltimesnews) January 3, 2019

Askeri uzman Wei Dongxu Global Times'a açıklamasında, yapılan kıyaslamalara karşın, Çin'in bombasının Amerika'nın bombasından daha küçük göründüğünü söyledi.

Wei Dongxu, Amerikan bombasının uzunluğunun 10 metre, Çin'in bombasının ise yaklaşık beş ila altı metre uzunluğunda olduğunu vurguladı. Wei ayrıca Çin'in bombasının daha hafif olduğunu ve bunun taşınması adına bir avantaj sağladığını da belirtti.

Wei, "Dev patlama, tahkim edilmiş yer hedeflerini kolayca yok edebilir" dedi.

Rusya'nın da aynı türde bir bombası var ve buna da "Tüm Bombaların Babası" adı takıldı. Amerikan versiyonundan daha büyük olan bu bomba, düştüğü yerde şok dalgaları değil, büyük bir alev topu yaratıyor.