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ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin meşruiyetini kaybettiğini belirterek, bugün kendisini fiili devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin meşru lideri olarak tanıdıklarını açıkladı. Bu karara sert tepki gösteren Maduro, ABD ile diplomatik ilişkileri kestiklerini söyledi.

Muhalefetin elinde bulunan ancak 2017 yılında yetkileri elinden alınan Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, Trump'ın açıklamasından birkaç dakika önce düzenlediği mitingde yemin ederek, kendini ülkenin fiili başkanı ilan etti.

Trump bu gelişmenin hemen ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Venezuela'da demokrasinin yeniden tesisinin sağlanması adına bastırmak için ABD'nin ekonomik ve diplomatik gücünün tamamını kullanmaya devam edeceğim" dedi.

Trump ayrıca Venezuela'daki mevcut durumun çözümü için tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Konuya yakın kaynaklar, Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada, ABD yönetiminin Guaido hükümetini tanımak için resmen yemin etmesini beklediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada, Maduro'ya görevi bırakması, Venezuela ordusuna da demokrasinin yeniden tesisine yönelik çabalara destek vermesi çağrısı yaptı.

ABD'nin tanıma açıklamasının ardından Kanada, Şili, Peru, Brezilya, Guatemela, Kolombiya ve Paraguay gibi Amerika kıtasının önde gelen ülkeleri de Guaido hükümetini tanıyacaklarını açıkladı.

Mesika Dışişleri Bakanlığı ise şu aşamada Maduro yönetimini tanımaya devam edeceklerini bildirdi.

Maduro'dan sert tepki

Maduro, başkent Caracas'ta bulunan başkanlık sarayının önünde toplanan destekçilerine bir konuşma yaptı.

Maduro, ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini açıkladı.

Maduro ayrıca Venezuela'da bulunan ABD diplomatlarının 72 saat içinde ayrılmalarını istedi.

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Venezuela'da yıl başından bu yana neler yaşandı?

Venezuela'da son günlerde muhalif gruplar ekonomik sorunları ve Maduro yönetimini protesto etmek amacıyla gösteriler düzenliyor.

Ülkenin içinde bulunduğu anayasal ve siyasi kriz nedeniyle iki tane parlamento bulunuyor.

Bir yanda 2017 yılında gidilen ve muhalefetin boykot ettiği seçimlerle anayasayı yeniden yazmak üzere oluşturulan Kurucu Meclis, diğer yanda da aynı dönemde yetkileri elinden alınarak geçersiz kılınan Ulusal Meclis bulunuyor.

Kurucu Meclis'te Maduro destekçileri çoğunluğu oluşturuyor. Ulusal Meclis ise muhalefetin elinde ve ABD tarafından destekleniyor.

Ulusal Meclis, Maduro'nun 10 Ocak'ta yemin ederek yeni görev dönemine başlamasından birkaç gün önce toplandı.

Ulusal Meclis, kendisini Venezuela'da "demokratik yollardan seçilen tek meşru ve ayakta kalan kurum" olduğunu belirterek, Maduro'nun da gayrımeşru olduğunu ilan etti.

Ulusal Meclis, başkanlığına da Venezuela siyasetinde yeni bir yüz olan 35 yaşındaki Guaido'yu seçti ve "demokrasinin yeniden tesisi için gösterilen çabalara" ordudan destek istedi.