Monaco'da Thierry Henry dönemi bitti

Telif hakkı Getty Images Image caption Monaco, Thierry Henry yönetiminde çıktığı son maçta Fransa Kupası'nda 2. lig takımlarından Metz'e eenmişti

Fransa Birinci Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco, Teknik Direktör Thierry Henry'nin görevine son verdi. Böylece Henry, Monaco'yu sadece 20 maç çalıştırabilmiş oldu.

Monaco, Perşembe günü Henry'nin yetkilerinin elinden alındığını açıkladı.

Ancak BBC'nin edindiği bilgiye göre, bu sadece prosedürel bir açıklama ve 1998 Dünya Kupası şampiyonu Fransa'nın yıldızlarından da olan Henry kulüpten ayrıldı.

Monaco'nun teknik direktörünün yine, 3,5 ay önce görevine son verilen Leonardo Jardim olması bekleniyor.

Küme düşme hattında

2017 Ligue 1 şampiyonu Monaco bu sezon ise düşme hattında.

Kırmızı Beyazlılar, Henry yönetiminde 20 resmi maçta sadece 5 galibiyet alabildi.

Monaco'dan yapılan açıklamada, Cuma günkü idmanda takımın başında Henry'nin yardımcısı Franck Passi'nin olacağı belirtildi.

20 Aralık'ta bu göreve atanan Passi daha önce Marsilya ve Lille'de geçici teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Ekim ayında göreve getirilen Henry ise Cumartesi günü takımının Strasbourg'a 5-1 yenildiği maçtan sonra küfredip hakaret ettiği rakip takımın oyuncularından Kenny Lala'dan özür dilemişti.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'in tarihindeki en golcü futbolu olan Henry, daha önce Belçika milli takımının yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı.