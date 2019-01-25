Avustralyalı kadını tuvalette piton yılanı ısırdı

Telif hakkı JASMINE ZELENY Image caption Piton 1.5 metre uzunluğundaydı.

Avustralya'nın Brisbane kentinde, bir kadını tuvalette piton yılanı ısırdı. 1.5 metrelik "halı pitonunun" zehirsiz olduğu açıklandı.

Helen Richards adlı 59 yaşındaki kadın, bir akrabalarının evinde yaşadıklarını anlatırken "Keskin bir acı duyup yerimden fırladım. Yılan kamlumbağaların boynunu geri çekmesi gibi, klozetin içinde kıvrıldı" dedi.

Yılan daha sonra bir görevli tarafından tuvaletten çıkarıldı. Jasmine Zeleny adlı görevli aşırı sıcaklarda yılanların su bulabilmek tuvaletlere girdiğini söyledi.

Telif hakkı JASMINE ZELENY Image caption Yılan, tuvalet klozetinin içine kıvrıldı.

'Hayvan korkudan ısırdı'

Halı pitonlarının görece zararsız hayvanlar olduğunu söyleyen Zeleny "Hayvan, çıkmak istediği yerin Helen tarafından kapanmasıyla korkuya kapılıp saldırmış saldırmış olabilir" dedi.

Avustralya'nın doğu kıyılarında halı pitonları sık görülüyor. Halı pitonları zehirli değil ancak bu hayvanlar tarafından ısırılan kişilerin tetanos aşısı yaptırmaları öneriliyor.

Avustralya'da son iki haftadır, rekor sıcaklıkların etkisi altında. Aşırı sıcaklar nedeniyle ülkede toplu at, yarasa ve balık ölümleri görülüyor.