Soros Davos'ta Çin lideri Şi'yi eleştirdi: Özgür toplumlar için en büyük tehdit

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Macar asıllı Amerikalı milyarder George Soros, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'e sert eleştiriler yöneltti. Soros, Çin liderinin özgür toplumlara yönelik en büyük tehdit olduğunu söyledi.

George Soros, yapay zekanın ve öğrenebilen makinelerin, ülkedeki totoliter denetimi daha da güçlendirmek için kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Bu senaryonun "şimdiye dek görülmemiş" bir tehlike olduğunu vurgulayan Soros, buna karşın Çin halkının "en büyük umut kaynağı olduğunu" da söyledi.

Soros, "Çin, dünyadaki tek otoriter rejim değil ancak en müreffehi, en güçlüsü ve teknolojik açıdan en ilerideki" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de kendisini kaygılandırdığını belirten Soros "Ancak bu durum Çin'i açık toplumların en büyük düşmanı haline getiriyor" diye konuştu.

'ABD, Çin'e odaklanmalı'

ABD'de Demokrat Parti'nın önde gelen bağışçılarından biri olan George Soros, Trump yönetiminin Çin'e karşı tutumunu da eleştirdi.

George Soros, "ABD, neredeyse tüm dünyayla bir ticaret savaşı vermek yerine Çin'e odaklanmalı" dedi.

Soros ayrıca, Washington'ın Huawei ve ZTE gibi Çinli teknoloji şirketlerine karşı önlem alması gerektiğini söyledi ve bu şirketleri "dünyanın geri kalanına karşı kabul edilemez bir güvenlik riski" diye tanımladı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Hem Xi Jinping hem de Donald Trump, Soros'un eleştirilerine hedef oldu.

Nazi işgali sırasında sahte belgeler sayesinde hayatta kalmayı başaran 88 yaşındaki Macaristan doğumlu Yahudi iş adamı, 1992'de "Kara Çarşamba" olarak bilinen İngiliz Sterlini'n devalüasyonunda rol oynaması nedeniyle kötü bir ün sahibi olmuştu.

Ancak Soros'u tartışmalı bir isme dönüştüren ABD ve Avrupa ve başka yerlerdeki bağışları ve siyasi faaliyetleriydi.

Çin'in dev altyapı projesine eleştiri

George Soros, dünya genelindeki insan hakları projeleri ve liberal demokratik girişimlere kendi servetinden milyarlar harcadı ve liberalizme verdiği destek nedeniyle sağcı grupların hedefi haline geldi. Soros'a yöneltilen eleştirilerin bir çoğu, Yahudi karşıtlığı da içerdiği iddiasıyla eleştirilere hedef oldu.

Soros geçen yılki Davos konuşmasında da, Facebook gibi teknoloji devlerini hedef almış ve demokratik sistemlere aşındırıcı bir etkide bulunduklarını savunmuştu.

Bu yılki konuşmasında ise özellikle Çin'in dünya genelindeki ülkelerle ticaretini artırmayı planlayan tartışmalı "Kuşak ve Yol" adlı yatırım projesine yüklendi.

Projeyle Çin ve diğer ülkeler arasına yol, demiryolu ve deniz yolu bağlantılarının geliştirilmesi umuluyor.

Ancak Soros, "Bu proje, diğer ülkelerin değil Çin'in çıkarları için yapılıyor. Altyapı projelerinin masrafları çoğunlukla hibe şeklinde değil kredilerle karşılanıyor ve yabancı ülkelerin yetkilileri bunları kabul etmeleri için rüşvet alıyorlar." dedi.