Yunanistan Parlamentosu Makedonya'nın yeni ismini onayladı

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Yunan Parlamentosu'nda yapılan oylamada, resmi adı "Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya" Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olmasını öngören anlaşma onaylandı.

Atina ve Makedonya Cumhuriyeti ile arasındaki 27 yıllık isim ihtilafını gideren ve "Prespes" anlaşması olarak tanımlanan anlaşma, 300 sandalyeli Yunan parlamentosunda 146'ya karşı 153 oy ile kabul edildi.

Anlaşmaya iktidardaki radikal sol SYRİZA 'nın 145 milletvekili ile partilerinden ihraç edilen 8 bağımsız milletvekili "evet" oyu verdi.

Anlaşma, ana muhalefet muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi (YDP), Komunist Parti KKE, sosyalistlerin Değişim Hareketi KİN.AL, milliyetçi Bağımsız Helenler ANEL ve aşırı milliyetçi Altın Şafak partisi milletvekileri tarafından reddedildi.

Anlaşmanın Yunan Parlamentosu tarafından da onaylanmasından sonra, yaklaşık 3 milyon nüfuslu Makedonya Cumhuriyeti'nin yeni adıyla NATO ve AB üyeliğinin de yolu açılmış oldu.

Ancak anlaşmaya şiddetle karşı çıkan ana muhalefet YDP'nin lideri Kiryakos Mitsotakis, Makedonya Cumhuriyetine "Makedon kimliği" ve "Makedon dili" hakkını tanıyan bu anlaşmanın Yunan ulusal çıkarlarına aykırı olduğu gerekçesiyle iktidara geldiklerinde anlaşmanın olumsuzlarını gidermek amacıyla eliden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Mitsotakis: Gerekirse AB üyeliğini veto ederiz

YDP lideri gerekirse bu ülkenin AB üyeliğine veto hakkını kullanma hakkını saklı tutacağını açıkladı.

Mitsotakis ve anlaşmaya karşı çıkanlar; bir yandan Makedonya Cumhuriyeti'nin "Makedonya" adını kullanarak antik Yunan medeniyetini ve tarihini tahrif etmekle sutluyor. Diğer yandan bu anlaşmayı hazırlayan ve onaylayan Aleksis Çipras hükümetinin Yunan ulusal çıkarlarına zarar verdiğinden söz ediyorlar.

Yunanistan ile yaşanan kriz, ülkenin Yugoslavya'dan ayrılarak 1992'de "Makedonya" ismi altında bağımsızlığını ilan etmesiyle başladı.

Atina, tarihi ve kültürü ile eş tuttuğu Makedonya isminin kullanılmasına şiddetle karşı çıktı.

27 yıldır Yunanistan hükümetleri, Üsküp yönetiminin ülke adı olarak Makedonya'da ısrarcı olmasının agresif bir dış politika olduğunu savunuyordu.

20 Haziran'da Yunan Başbakanı Aleksis Çipras ve Makedon lider Zoran Zaev'in anlaşma imzalamasının ardından, Makedonya 30 Eylül'de referanduma gitti. Referanduma katılım yüzde 40'a bile ulaşmasa da, katılımcıların yaklaşık yüzde 90'ı anlaşmayı destekledi.

Ardından 20 Ekim 2018'de ve 11 Ocak 2019'da Makedonya Parlamentosu'na getirilen anlaşma, Üsküp'te iki aşamalı oylamayı geçmişti.