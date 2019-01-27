Banksy'nin Paris'te Bataclan duvarına yaptığı resim çalındı

Telif hakkı Getty Images Image caption Banksy, Bataclan'ın duvarına üzgün bir genç kızın resmini yapmıştı.

İngiliz duvar resmi sanatçısı Banksy'nin Paris'te 2015'te Bataclan konser salonuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için yaptığı resim çalındı.

Başını öne eğmiş hüzünlü bir genç kızın resmedildiği duvar yerinden sökülüp binanın acil çıkış kapısından çıkarıldı.

Bataclan eserin çalınmasına Twitter hesabından "Bugün derin bir öfkeyle doluyuz" mesajıyla tepki gösterdi.

Paris'te Bataclan konser salonuna 2015 yılı Kasım ayında düzenlenen saldırıda 90 kişi hayatını kaybetmişti.

Bataclan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yerlilerin, Parislilerin, dünya vatandaşlarının hafızası, aidiyeti olan Banksy'nin çalışması bizlerden alındı" dedi.

AFP haber ajansı, yürütülen soruşturmaya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde Cuma günü eseri çalan hırsızları "ellerinde taş makineleri olan bir grup kapüşonlu" olarak tanımladı.

Şüphelilerin daha sonra eseri bir kamyona koyup götürdükleri bildirildi.

Banksy'nin eserleri oldukça rağbet görüyor. İngiltere'de bir garajda bulunan bir eserin 'altı basamaklı' bir meblağa satılmıştı.

Geçen yıl Ekim ayında Banksy'nin Londra'daki Sotheby's müzayedesinde satılan bir eseri, satıldıktan hemen sonra kendini imha etmişti.

Banksy kimdir?

Banksy, kimliğini gizli tutmayı tercih eden bir İngiliz grafiti, duvar resmi sanatçısı.

Kamuya açık alanlarda, binaların duvarlarına yaptığı eserlerin tarzı birbirlerine benzediğinden, sanatçıya ait eserler kolayca anlaşılabiliyor.

Banksy, duvar resimleri yapmaya memleketi Bristol'de 1990larda başladı.

Sanatçı 2000lerde ise eserlerini Bristol dışına taşıyarak dünya genelinde tanınan bir isim haline geldi.

Bu ay başında Tokyo'da görülen bir grafiti, Banksy'nin şemsiye resmine benzerliği nedeniyle tartışma yaratmıştı.