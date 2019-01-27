Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: Avrupa bize ültimatom veremez

Telif hakkı Reuters Image caption Nicolas Maduro, muhalif siyasetçi Guaidó'nun anayasayı ihlal ettiğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, CNN Türk'ten Cüneyt Özdemir'e verdiği mülakatta Avrupa ülkelerinin seçime gidilmesi için verdiği 8 günlük süreyle ilgili "Bizi eleştirenlerin Venezuela seçim sistemiyle ilgili söyleyebilecekleri tek bir söz yok" dedi.

Aralarında İspanya, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri de Cumartesi günkü açıklamalarında, 8 gün içinde seçim yapılmazsa kendisini devlet başkanı ilan eden muhalif siyasetçi Juan Guaidó'yu tanıyacaklarını duyurmuştu. Yunanistan hükümeti ise Maduro'nun yanında yer aldı.

Guaidó'nun yönetimini ABD'nin yanı sıra Kanada ve birçok Latin Amerika ülkesi de tanıdı.

CNN Türk'ten Cüneyt Özdemir'e konuşan Maduro ayrıca, muhalif siyasetçi Juan Guaidó'nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesiyle ilgili yaşanan durumun 'yüksek yargıda çözüleceğini, Guaidó'nun yasaları ihlal ettiğini' söyledi.

Maduro'nun yanıtlarının bir kısmı şöyle:

"Bugün burada Bolivar Devrimi'ne karşı uzun zamandır planlanmış ve şimdi hayata geçirilen bir darbe girişimi var. Bugüne dek birçok zorluğu aştık. Ve şimdi bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız.

"Bu olay yüksek yargıda çözülecek. Venezuela'da yasanın üstünlüğü diye bir şey var ve ben buna inanıyorum. Yasal organlar çözümü sağlayacaklar.

"Guaidó tüm yasaları ve anayasayı ihlal ediyor fakat ben jüri değilim. Bu vatandaşın gücüne bağlı. Anayasamızı ve ülkemizi korumak için hangi adımların atılması gerektiğine jüri karar verecek. Bu iş yasalarla, yargı önünde çözülecek.

"Avrupa yine Venezuela ile ilgili bir hata yapıyor. 200 yıllık bağımsızlığımıza rağmen tarihimizi yok sayıyorlar. Bağımsızlığımızla gurur duyuyoruz. Bedenimizde kurtarıcılarımızın kanı akıyor. Avrupalılar bu süreçte küstahtı. Bu ultimatomu çekmeliler. Kimse bize ultimatom veremez. Eğer biri Venezuela'dan gitmek isterse gidebilir. Venezuela Avrupa'ya bağlı değil."

Telif hakkı CNNTURK Image caption Nicolas Maduro CNN Türk'ten Cüneyt Özdemir'e konuştu.

'Seçimde rekor sahibiyiz'

Maduro, seçime gidilip gidilmeyeceği yönündeki bir soruya da şu yanıtı verdi: "Önümüzde ulusal meclis seçimleri var. Seçimler 2020'de olacak. Venezuela'da rekor seviyede seçim yaptık. 25 seçim yaptık. 25 seçimden 23'ünü biz kazandık. Sadece 2'sini kaybettik. (...) Seçim alanında dünya rekorunun sahibiyiz. Bizi eleştirenlerin Venezuela seçim sistemiyle ilgili söyleyebilecekleri tek bir söz yok."

Maduro, ABD'nin Guaidó'yu tanıdığını açıklamasından sonra ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanımıştı. Bu sürenin sona erdiği Cumartesi günü ise Venezuela Dışişleri Bakanlığı iki ülke arasında ticari ve göç ilişkilerinin yürütüleceği idari ofisler oluşturulması için 30 günlük müzakere süresi tanıdı.

ABD ile ilişkilerin seyrine ilişkin Maduro, "Hala Amerika'daki Venezuela çıkarlarını savunuyorum. Aklımdaki şey 15 yıldır Amerika ile hiçbir politik ilişki içine girmeyen Küba gibi olmak. Her iki ülkenin de birbirlerinin topraklarında ofisleri bulunuyor. Bu bizim kullanacağımız metodoloji. Bu yüzden küçük bir grup diplomat kalacak ve bizim onlara sağladığımız koruma ile hayatlarını rahatça sürdürecekler" dedi.

Maduro, Venezuela'nın ekonomisine ilişkin bir soruya da "Finansal ve ekonomik birçok saldırı altındayız ve bunlarla savaşıyorum. İlaç almak için kullanmamız gereken 1.4 milyon dolarımızı dondurdular. Ekonomik iyileşme için bir programım var. 2019'da hiper enflasyonu yeneceğiz" yanıtını verdi.

Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine gösterdiği desteğe de şaşırmadığını söyledi ve "Batılı basın (Türkiye'deki) darbe girişimini sanki Türkiye için iyi bir şeymiş gibi gösteriyordu ve Erdoğan'a karşıydılar. O günden bu yana Sayın Erdoğan ile dostuz. Onun çok iyi bir dost olduğunu söyleyebilirim" dedi.