2 gece ormanda kalan çocuk: Bana bir ayı göz kulak oldu

Telif hakkı Facebook Image caption Annesi Brittany Hathaway (solda) ve Breanna Hathaway

ABD'nin North Carolina eyaletine bağlı Craven kasabasında, dondurucu soğukta ormanda kaybolan 3 yaşındaki bir çocuk sağ olarak bulundu. Casey Hathaway adlı çocuk polise yaptığı açıklamada 2 gece boyunca "bir ayının kendisine baktığını, göz kulak olduğunu" söyledi.

Craven Şerifi Crip Hughes'un verdiği bilgiye göre Casey Hathaway, geçen hafta salı günü Ernul'daki büyükannesinin evinin bahçesinde 2 arkadaşıyla oynuyordu.

2 çocuk daha sonra eve dönse de Casey ortadan kayboldu.

Polis, hava sıcaklığının eksi 6 dereceyi gördüğü bölgede helikopterler ve insansız hava araçlarının eşlik ettiği çoğu gönüllü 600 kişilik bir ekiple arama çalışmaları başlattı.

Tam çalışmalar durdurulacakken ormanın içinden çocuğun sesi duyuldu.

Hathaway, polis yetkililerine verdiği ilk ifadesinde 2 gece boyunca bir ayının kendisine eşlik ettiğini söyledi.

'Böyle mucizeler oluyor işte'

Çocuğun halası Breanna Hathaway, "2 gün ayı ile birlikteymiş. Tanrı güvende tutmak için ona bir arkadaş göndermiş. Tanrım, güzel tanrım. Böyle mucizeler oluyor işte" dedi.

Annesinin anlattıklarına göre Casey'in ilk isteği biraz su oldu.

Craven kasabası özellikle siyah ayıların yoğun olduğu bir bölgede yer alıyor.