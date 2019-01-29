Nyaope: Güney Afrika'nın eroin, HIV ilacı ve fare zehirini karıştırarak üretilen ve onlarca can alan uyuşturucusu

Nyaope, Güney Afrika'da kullanımı giderek yaygınlaşan bir uyuşturucu. HIV ilaçları, eroin, fare zehiri, kenevir gibi maddelerin karışımıyla hazırlanıyor.

Yeni açılan rehabilitasyon merkezleri bir umut olsa da yerel gazeteciler, polis uyuşturucu tacirlerinden rüşvet almaya devam ettikçe nyaope'nin can almaya devam edeceğini söylüyor.

Yıllardır ülkede nyaope vakalarını takip eden gazeteci Golden Mtika, BBC için bir uyuşturucu kaçakçısıyla görüştü. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen kaçakçı, "Onlara rüşvet vermeniz yeterli. Düşük rütbeli polisler rüşvet kabul ediyor. Yüksek rütbeli polisler rüşvet kabul ediyor. Polisler uyuşturucu satıcılarının hepsini tanır." dedi.

Mtika'nın konuşutğu bir polis de emniyetteki rüşvet sorununa dikkat çekerken, "Ben suçla mücadele ederek toplumu korumaya çalışıyorum. Ama bazılarımız rüşvet alıyor. Yozlaşmayı durdurmak için bu suça karışan polisleri tutuklamalı." ifadelerini kullandı.

BBC bu iddiaları sorduğu Güney Afrika Emniyet Teşkilatı ise son dönemde önde gelen bazı uyuşturucu kaçakçılarının tutuklandığı açıklamasını yaptı.

Kanada'da uyuşturucu bağımlılığına karşı yeni mücadele yöntemi: Tıbbi eroin

Uyuşturucu kaçakçılarının hedefinde kimya öğrencileri var