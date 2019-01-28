Telif hakkı CHP Image caption CHP Parti Meclisi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yerel seçimlerde yarışacak 145 adayın daha belirlendiği Pazar günkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısıyla sabah saatlerine kadar süren Parti Meclisi (PM) toplantısında sert tartışmalar ve çekişmeler yaşandı.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu önce istifa etti, 7 saat sonra ise kararını geri çekti.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

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Aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dünürü Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ile Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un da bulunduğu birçok isim ise PM'den vize alamadı.

'Parti içi iktidar mücadelesinin yansıması'

Aslında partinin bir anlamda "iktidar" olduğu belediye başkan adaylarının belirlenmesinin zorlu olacağı tahmin ediliyordu.

Zaten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu nedenle söz konusu belediye başkan adaylıklarının belirlenmesini mümkün olduğunca geciktirdi ve en sona bıraktı.

Ancak beklendiği gibi son toplantı son derece tartışmalı, gerilimli geçti ve genel merkezin önerdiği bazı adayların PM tarafından veto edilmesiyle sonuçlandı.

Birçok partiliye göre toplantıların bu kadar gergin ve tartışmalı geçmesinin nedeni de "parti içi iktidar mücadelesinin yansıması" olmaları.

CHP'nin "en uzun gece"si olarak da yorunlanan MYK ve PM toplantılarında alınan kararlar, yaşanan tartışmalar ve alınan kararlarla ilgili olarak kulislere yansıyan bilgiler ve dikkat çeken ayrıntılar şöyle:

İlgezdi-Adıgüzel kavgası

Kritik yerlerin belirlendiği toplantılarda ilk gerginlik Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'de yaşandı.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, Ataşehir için İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yeniden aday gösterilmesini planlıyordu.

Ancak MYK'de Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu bazı isimler bu adaylığa "görevden alınmış bir ismin yeniden aday gösterilmesinin partiye zarar vereceği" gerekçesiyle karşı çıktı.

Toplantıda İlgezdi'nin Genel Başkan Yardımcısı olan eşi Gamze Akkuş İlgezdi, eşinin adaylığına karşı çıkılmasına tepki gösterdi ve Adıgüzel ile aralarında sert tartışma yaşandı.

Bazı Genel Başkan Yardımcıları devreye girerek gerginliği yatıştırmaya çalışırken, İlgezdi toplantıyı terketti.

Yaşanan tartışma nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe ve Ataşehir adayını belirlemek için MYK'den yetki alırken, PM'ye sunulan listede Ataşehir boş bırakıldı.

Kılıçdaroğlu, Ali Kılıç'ı yeniden aday göstermeyi planladığı Maltepe'yi bir sonraki toplantıya bıraktı. Battal İlgezdi'yi ise Ataşehir adayı olarak PM'ye getirdi ve İlgezdi'nin adaylığı burada onaylandı.

Kaftancoğlu neden istifa kararı aldı?

PM sürerken, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre Canan Kaftancıoğlu, ilçelerdeki bazı isimlerin adaylığına karşı çıkması ve istediği adayların listeye alınmamasına tepki olarak istifa restini çekti.

Canan Kaftancıoğlu'nun, İlgezdi ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun adaylıklarına karşı çıktığı, Maltepe'de de Ali Kılıç için aynı tavrı benimsediği, bu nedenle istifa kararı belirtiliyor.

Kaftancıoğlu'nun ayrıca Esenyurt ve Sancaktepe'de HDP'nin destekleyeceği isimlerin aday gösterilmemesinden de rahatsız olduğu, kulislere yansıyan iddialar arasında.

@ccanannnnnn tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin 1- Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım. pic.twitter.com/QcZtpJ2ZMr — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 28 Ocak 2019

Kaftancıoğlu'nun gece sosyal medya hesabından istifa kararını duyurması üzerine, PM toplantısına ara verildi.

Bazı parti yöneticileri devreye girerek istifa kararından vazgeçirmeye çalıştığı Kaftancıoğlu'na, Kılıçdaroğlu'nun bu 3 isimden vazgeçmeyeceğini ilettiği öğrenildi.

Kaftancıoğlu'nun yaklaşık 7 saat sonra istifa kararından vazgeçtiği duyuruldu.

@ccanannnnnn tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin 2. İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul’a olan sorumluluğum gereği görevime ve mücadeleme devam ediyorum. — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 28 Ocak 2019

İzmir'de Kocaoğlu dönemi bitti

CHP içinde en çok merak edilen yer ise kuşkusuz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kimin aday gösterileceğiydi.

3 dönemdir bu görevi sürdüren Aziz Kocaoğlu, son anda "yeniden aday adaylığı" açıklaması yapsa da, parti yönetimi tarafından bu talep kabul görmedi ve Kocaoğlu'nun adaylığına karşı çıktığı Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, büyükşehir adayı oldu.

Soyer'in adaylığı ile 3 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Kocaoğlu, sadece başkanlık koltuğunu kaybetmekle kalmadı, ilçe adaylarındaki köklü değişim nedeniyle İzmir siyasetindeki ağırlığını da kaybetti.

Telif hakkı DHA Image caption İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu

Zira 2014 yerel seçimlerinde birçok ilçede belediye başkan adayının belirlenmesinde Kocaoğlu etkili olmuştu.

Ancak son PM'de adayları belirlenen 24 ilçeden sadece 4'ünde mevcut başkanlar yerini koruyabildi.

Kocaoğlu'na yakın olduğu belirtilen ve adı Büyükşehir için de geçen Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur da Konak'a kaydırıldı.

İnce'nin dünürü vize alamadı

MYK tarafından belediye başkan adayı gösterilen bazı önemli isimler ise Parti Meclisi'nden adaylık için yeterli oyu alamadı.

Bu isimlerin içinde en dikkat çekenler ise halen İstanbul Silivri'nin Belediye Başkanı Özcan Işıklar.

CHP'de 24 Haziran seçimleri sonrasında parti yönetimine karşı bayrak açan partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de dünürü olan Işıklar, MYK tarafından aday olarak sunulmasına karşın, PM'den yeterli destek bulamadı.

İYİ Parti ile yapılan ittifak görüşmelerinde iki parti arasında uzun süre çekişmenin yaşandığı ve sonunda her iki partinin de kendi adaylarını gösterme kararı aldığı Bodrum'da da parti yönetimi mevcut başkan Mehmet Kocadon'u aday gösterme kararı aldı.

Ancak Kocadon'un yanısıra, İzmir Bayraklı adayı olarak MYK'den ismi çıkan Cevat Durak da PM'de kabul görmedi.

İzmir'de Bayraklı gibi Buca ve Kınık adayları da PM'den vize alamadığı için bu ilçelerin adaylarının belirlenmesi bir sonraki toplantıya bırakıldı.

Telif hakkı DHA Image caption CHP bayrakları

İstanbul'da 6 başkan aday gösterilmedi

İstanbul'da CHP'de olan 6 ilçe belediye başkanlığında ise değişikliğe gidildi.

Kartal, Adalar, Avcılar, Şişli, Kadıköy belediye başkanları yeniden aday gösterilmezken, Beşiktaş'ta İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Murat Hazinedar yeniden aday yapılmadı yerine Rıza Akpolat aday gösterildi.

PM'de adaylık konusunda en çok tartışılan isimlerden birisi ise Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu oldu.

Parti yönetimi bu ilçede Şerdil Dara Odabaşı aday gösterildi.

Nuhoğlu ile yeniden aday gösterilmeyen Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, 24 Haziran seçimleri sonrasında "olağanüstü kurultay" için imza toplayan isimler arasında yer alıyordu.

Kartal'da belediye başkanlığına, Öz'ün yardımcısı olan ancak imzacılar arasında yer almayan Gökhan Yüksel aday gösterildi.

Avcılar'da Handan Toprak Benli yerine Turan Hançerli aday oldu.

Şişli adayı geri çekildi

Parti yönetimi, Şişli adayı olarak PM'ye sunma kararı aldığı Figen Aslan Eroğlu'nun adaylığını da geri çekti.

Beşiktaş'tan aday adaylığını ilan eden ancak parti yönetiminin Şişli'ye kaydırdığı Eroğlu'na, 2016'da partinin şimdiki İstanbul Büyükşehir Adayı olan Ekrem İmamoğlu aleyhindeki sosyal medya paylaşımları nedeniyle tepki olduğu belirtiliyor.

Telif hakkı DHA Image caption Erdem Gül

Gazeteci Ekrem Gül, Adalar adayı

CHP'nin en dikkat çeken isimlerden birisi de Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül oldu.

PM, MYK'nin Adalar Belediye Başkan adayı olarak önerdiği Erdem Gül'ün adaylığını onayladı.

Sarıyer'de Şükrü Genç, Bakırköy'de Bülent Kerimoğlu, Çatalca'da Cem Kara, Büyükçekmece'de Hasan Akgün yeniden aday gösterildi.

Saadat Partili aday da var

Muğla'da MYK'nin sunduğu Muhammet Ali Acar PM'de kabul görmedi ve yerine Mehmet Oktay aday gösterildi.

Zonguldak'ta da eski DYP Milletvekil Ali Uzun'un yerine PM'den Şenol Şanal çıktı.

CHP ve İYİ Parti'nin genel seçimlerde ittifak yaptığı Saadet Partisi ile yerelde görünür bir ittifak görüşmesi yürütülmedi ancak bazı yerlerde "dayanışma"ya gidileceği konuşuluyordu.

Bu dayanışma PM'den çıkan son listede Batman Sason belediye başkan adaylığında kendini gösterdi.

Saadet Partili Cuma Uçar, CHP listelerinden Sason Belediye Başkan adayı oldu.

MHP'den aday olamadı, PM'ye sunuldu, geri çekildi

PM'de en çok tepki gören isimlerden birisi de Şanlıurfa Siverek adayı olarak MYK tarafından sunulan Fatih Mehmet Bucak oldu.

MHP'den belediye başkan adaylığı başvurusunda bulunan ancak yerel seçim ittifakı kapsamında bu ilçe AKP'ye bırakıldığı için aday olamayan Bucak'a PM'de çok sayıda isim tepki gösterdi.

Bu isim de PM'den geçmeyeceği anlaşılınca geri çekildi.

Bölgedeki Bucak aşiretinin üyesi olan Fatih Mehmet Bucak, MHP'den aday adaylığını açıkladığı dönemdeki "Seçime değil, ölmeye geliyorum. Bir daha Bucak'ın içinde bir tane başka partiyle araba görersem mendileri bilir, kendileri mezar kazmaya başlasınlar" sözleri nedeniyle tepki toplamıştı.