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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington'un Venezuela'da devlete ait petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım uygulamaya başladığını duyurdu.

Gazetecilere konuşan Bolton, bu adımın 'Nicolas Maduro yönetiminin Venezuela halkının varlıklarını yağmalamasına engel olmak amaçlı' olduğunu ifade etti.

Bolton, Venezuela'ya ait 7 milyar dolarlık malvarlığına el konulduğunu söyledi.

ABD, resmi petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararını açıkladığı sıralarda, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da Venezuela Kongre'sine şirket ve şirkete bağlı rafineri yönetimine yeni bir isim atamaları talimatı verdiğini duyurdu.

Guaido ayrıca, Venezuela'nın ülke dışındaki malvarlıklarının kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.