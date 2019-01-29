Yolsuzluk Endeksi 2018: Türkiye 3 sıra yükseldi, ancak 6 yılda en çok gerileyenler arasında

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Türkiye, 2018 yılında Yolsuzluk Algı Endeksi'nde üç basamak birden yükselerek, 41 puanla 78'inci sırada yer aldı.

Yolsuzlukla mücadelede konusunda dünyanın önde gelen kuruluşlarından Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün açıkladığı 2018 endeksine göre, 2017 yılında 40 puanla 81'inci olan Türkiye, yıllardır yaşadığı gerilemenin ardından ilk kez yükseldi.

Örgütten yapılan açıklamada, "Bu yıl değerlendirmeye alınan 9 bağımsız araştırmadan yalnızca birinde, geçen yıl hesaplamaya dahil olmayan bir araştırmanın verilerinde artış gösteren Türkiye'nin puanı, bu araştırmanın etkisiyle bir önceki yıla göre bir puan yükselmiştir" denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin 2013 yılından bu yana gerileme kaydettiği ve toplamda 10 puanlık bir düşüşle 28 sıra gerilediği belirtildi.

Açıklamaya göre, Türkiye 2012 yılından bu yana en çok gerileme kaydeden beş ülke arasında yer alıyor.

Şeffaflık Örgütü, 2018 yılındaki sonuçların demokrasiye yönelik ihlaller ile yolsuzluk düzeyi arasındaki ilişkiyi güçlü bir biçimde ortaya koyduğunu belirterek, hukuk devleti, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü gibi alanlarda yaşanan ihlallerin Türkiye'nin dünya ortalamasının üzerine çıkmasına engel olduğunu ifade etti.

Açıklamada, "Güçler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve liyakat ilkelerine yönelik ihlaller, Kamu İhale Kanunu'nun lafzına ve ruhuna aykırı uygulamalar, Kamu Özel İşbirliği projelerinde ve özelleştirme süreçlerinde kamu çıkarına aykırı ihale süreçleri ve uygulamalar öne çıkan sorunlar arasında görülmektedir. Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarının gitgide zayıflaması ile Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye, demokrasi geleneği bulunmayan ülkelerle aynı kategoride anılmaktadır" denildi.

Yolsuzluk Algı Endeksi'nde, birinci sırayı 88 puanla Danimarka, ikinci sırayı 87 puanla Yeni Zelanda alırken, 85 puanlı İsveç, İsviçre, Finlandiya ve Singapur üçüncü sırayı paylaştı.

Endeksin son sıralarında ise 13 puanla Suriye ve Güney Sudan ile 10 puanla Somali yer aldı.

Yolsuzluk Endeksi'nde 2012-2018 yılları arasında toplamda en fazla puan kaybeden ilk beş ülke de 16 puanlık düşüşle Saint Lucia, 15 puanla Bahreyn, 13 puanla Suriye, 9 puanla Macaristan ve 8 puanla da Türkiye oldu.