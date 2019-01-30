Trump: İstihbarat çalışanları İran konusunda saf ve pasif

Telif hakkı AFP

ABD Başkanı Donald Trump, attığı son tweetlerinde istihbarat birimlerinin İran'ın nükleer silah geliştirmediğine dair raporlarına karşı çıkarak istihbarat görevlilerini 'saf ve pasif' olmakla suçladı; istihbarat çalışanlarının 'okula geri dönmelerinin' iyi olacağı yorumunda bulundu.

Trump'ın attığı tweetlerde söyledikleri şu şekilde:

"İstihbarat insanları, iş İran'ın teşkil ettiği tehlikelere geldiğinde çok pasif ve naif görünüyorlar. Ancak yanlışlar! Ben başkan olduğumda İran Ortadoğu'da ve ötesinde sorun yaratıyordu. Korkunç İran Nükleer Anlaşmasını sona erdirdiğimden beri DAHA farklılar ancak yine de potansiyel bir tehlike ve çatışma arz ediyorlar. Füze test ediyorlar (geçen hafta) ve uçlara doğru gittikçe yaklaşıyorlar. Ekonomileri şimdi sarsılıyor, onları geri tutan tek şey de bu. İran'a dikkat edin. Belki de istihbarat çalışanları okula geri dönmeli."

ABD, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan geçen yıl çekilmişti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats ve diğer istihbarat üst düzey yetkilileri, Salı günü Senato'ya sundukları raporda İran'ın teknik olarak nükleer anlaşmaya uyduğunu belirtti.

CIA Direktörü Gina Haspel, ABD'nin anlaşmadan çekilmesine ve daha katı yaptırımların uygulanmasına rağmen İran'ın nükleer anlaşmaya uyduğunu aktarmıştı.

Ancak yetkililer İran'ın bölgedeki hırslarının ve gelişen askeri kapasitesinin ileride ABD'nin çıkarlarını tehdit edebileceğini söyledi.

Trump'ın tweetlerini attığı Çarşamba günü Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Yukiya Amano ise İran'ın nükleer anlaşmanın kurallarına uyduğunu aktardı.