Telif hakkı Londra Polisi Image caption Nedim Bilgin olay yerinde hayatını kaybetti.

Londra'da, bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Türk genci Nedim Bilgin hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili 16,17 ve 18 yaşlarındaki üç kişi tutuklandı.

Londra'nın kuzeyindeki Islıngton bölgesinde bulunan Caledonian Caddesi'nde düzenlenen saldırıda, Nedim Bilgin'in olay yerinde öldüğü belirtildi.

Saldırı, Arsenal'in Cardiff City'le Premier Lig karşılaşması oynadığı Emirates Stadyumu'na 1,6 kilometrelik mesafede, yerel saatle 19:00'da meydana geldi.

Bilgin, bu yıl Londra'da bıçaklanarak öldürülen beşinci kurban oldu.

Telif hakkı @Paul_Convery Image caption Saldırı, Salı akşamı 19:00'da düzenlendi.

Islington Belediye Meclisi Üyesi Paul Convery Caledonian Caddesi'nin yıllardan iki çetenin rekabetinden kaynaklanan şiddet olaylarına sahne olduğunu söyledi.

Convery "Cally Boyz ve EC1 çeteleri arasında uzun süredir devam eden bir düşmanlık var. Bölgede sık sık şiddet olayları yaşanıyor ve daha trajik bir şeyin olabileceğine dair büyüyen bir kaygı vardı. " dedi.

Telif hakkı @Briggs741/PA Image caption İki genç, olay yeri yakınında gözaltına alınırken, bir başka genç de evinde gözaltına alındı.

Polis yetkilileri, Bilgin'in Islington'da yaşadığını doğrularken, bölgedeki polis devriyelerinin artırılacağını söyledi.