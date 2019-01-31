Kayıp Arjantinli oyuncu Emiliano Sala Nantes maçında anıldı

Telif hakkı Reuters Image caption A giant tifo of Emiliano Sala was unveiled before kick off

Küçük bir uçakla İngiltere'ye gittiği sırada kaybolan Emiliano Sala'nın eski takımı Nantes'ın oyuncuları, Arjantinli golcünün kaybolmasından sonraki ilk maçta, genç oyuncuyu andı.

Nantes oyuncularının hepsi, Saint Etienne ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Sala'nın ismi yazılı formalar giyi.

Stade de la Beaujoire'deki maçtan önce Sala'nın Nantes formasıyla oynadığı maçlardan hazırlanan bir video gösterildi.

Her iki takımın oyuncuları da ısınma hareketleri yaptıkları sırada "On t'aime Emi- Seni seviyoruz Emi" yazılı tişörtler giydi.

Oyuncular, maç sırasında da umudu simgeleyen yeşil renkli pazupantlar taktı.

Maçın dokuzuncu dakikasında, oyun bir dakika durdu ve Emiliano Sala alkışlarla anıldı. Bu sırada Nantes Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic gözyaşı döktü.

Sala, 19 Ocak'ta Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'ye tranfer olmuş ve iki gün sonra yeni takımına katılmak için küçük bir uçakla yola çıkmıştı. Uçak havadayken radarda kayboldu ve henüz bulunamadı.

Cardiff City'nin Arsenal ile oynadığı maçta da Sala anıldı.

Telif hakkı Twitter Image caption FC Nantes resmi Twitter hesabında soyunma odasındaki Sala yazılı formaları paylaştı.

Telif hakkı Reuters Image caption Stade de la Beaujoire'da Cardiff City taraftarlarının hazırladığı pankart asıldı. Pankartta "Seni oynarken, gol atarken hiç göremedik ama Emiliano, bizim güzel mavi kuşumuz seni hep seveceğiz." yazıyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Nantes kaptanı Valentin Rongier ve diğer oyuncular ısındıkları sırada, Sala'nın resmi bulunan tişörtler gyidi.

Telif hakkı AFP Image caption Maçın başlamasından önce Emiliano Sala'nın resmi bulunan dev bir pankart açıldı.

Telif hakkı AFP Image caption Maçtan önce Emiliano Sala'nın orta sahayı kaplayan bir fotoğrafı konuldu.

Telif hakkı Reuters Image caption Üzerinde "con tigo- seninle " yazan bir pankart.

Telif hakkı Reuters Image caption Nantes oyuncuları, maçtan önce toplanıp eski takım arkadaşlarını andı.

Telif hakkı Reuters Image caption Maç dokuzuncu dakikada, Sala'yı alkışlarla anmak için durdu.