ABD'nin Yemen'deki operasyonlarında ölen sivillerin yakınları anlatıyor: 'Oğluma sadece son duanı et diyebildim'

ABD'nin özel harekât timlerinin Yemen'de El Kaide'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda siviller de hayatını kaybetti.

2017'de ABD askerleri tarafından basılan Athlan köyünün sakinleri o gece neler yaşandığını BBC Arapça Servisi'ne anlattı.

Yaklaşık 50 Amerikan askerinin katıldığı baskında 15 yaşındaki oğlunu kaybeden Dhabia Ahmed, "Cam kırıkları ve mermi kovanları arasında gözlerimizi açtık" diyor.

Dhabia'nın oğlu ABD tarafından desteklenen Yemen ordusunda asker olsa da baskında hedef alınmış ve öldürülmüş.

Uzmanlar operasyonun kusurlu istihbarat nedeniyle planlandığı gibi gitmediğini söylüyor.

O gece Athlan köyünde 5 sivil ABD askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

ABD Savunma Bakanlığı, gizli operasyonla ilgili bir bilgi vermiyor.