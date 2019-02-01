Venezuelalı muhalif lider Guaidó: Ailem tehdit edildi

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Venezuela'da kendinisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaidó, ailesinin tehdit edildiğini söyledi.

Bir üniversitede konuşma yapan Juan Guaidó, eşini bulmaya çalışan polisin evlerine girdiğini anlattı.

Juan Guaidó'nun geçici liderlik iddiası, ABD ve bazı diğer Latin Amerika ülkeleri tarafından vakit geçirilmeden tanındı.

Rusya, Çin ve Türkiye ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek veriyor.

Maduro'nun iktidara tuturmasında Ordu'nun desteği hayati önemde. Ancak Juan Guaidó, Maduro'yu devirmeye destek vermeleri için orduyla gizli görüşmeler yaptığını söyledi.

Maduro'nun ikinci görev dönemine başladığı 10 Ocak'tan bu yana ülke genelinde protesto gösterileri düzenleniyor.

Maduro geçen yıl, çok sayıda muhalif adayın yarışmasının engellendiği veya hapse atıldığı tartışmalı bir oylamayla seçildi.

Venezula'daki zorlu ekonomik koşullar yüzünden üç milyon kişi ülkeden kaçtı.

Guaidó ne söyledi?

Muhalif lider Juan Guaidó üniversitedeki konuşmasında "Şu anda, özel timler evde Fabiana'yı soruyor. Diktatörlük bizi korkutacağını ddüşünüyor. Bu bilgiyi, buraya gelmeden önce aldım. Ama konuşmaya bununla başlamadım. Tüm Venezuelalılar için bir planla başladım." dedi.

Doğrudan güvenlik güçlerine seslenen Juan Guaidó, "Sadece 20 aylık olan bebeğime yönelik herhangi bir zarardan sizi sorumlu tutacağım." diye konuştu.

Juan Guaidó "Kamu hizmetlerinin yeniden başlaması", kötüleşen insani krizle başa çıkmak için önlemler ve "ekonominin en zayıf sektörleri" için destek çağrısında bulundu.

Guaidó'nun "Venezuela Planı"nda petrol üretimini artırmaya da odaklanıyor.

Juan Guaidó tüm Venezuelalılara "insani yardım" talep etmek için toplanma çağrısı yaptı ve daha sonra, ailesinin korunmasına yardımcı olması için yabancı diplomatların kendisine eşlik etmesini istedi.

Guaidó daha sonra Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ülkede iktidar değişikliğinin, Maduro'ya destek veren Rusya ve Çin için de avantajlı olacağını savundu.

Guaidó "Rusya ve Çin'e en uygun olan ülkenin istikrarı ve iktidarın değişmesi" dedi ve Venezuela'nın borçverenlere ve borç tahvili sahiplerine "sorumlu" bir tavır alacağını vurguladı.

Juan Guaidó daha önce de "silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri üyeleriyle gizli görüşmeler yaptıklarını" söylemişti. Guaidó bu görüşmeleri kimlerle yaptığını açıklamadı.

Venezuela'nın ABD'deki askeri ateşesi Albay Jose Luis Silva taraf değiştirdi, ancak Ordu'daki üst düzey isimler Maduro'ya destek veriyor.

Juan Guaidó, Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı olarak, Venezuela Anayasası'nın devlet başkanının gayrımeşru olduğu durumlarda kendisini geçici lider olarak atamasına izin verdiğini söylüyor.

Venezuela Yüksek Mahkemesi, muhalif liderin ülke dışına çıkışını yasakladı ve banka hesaplarını dondurdu.

Maduro'nun tutumu ne?

Maduro, Rus RIA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Venezuela'nın iyiliği için" muhalefetle görüşmeler yapmaya hazır olduğunu, ancak ultimatomları ya da şantajı kabul etmeyeceğini söyledi.

Telif hakkı EPA Image caption Ordu şu ana dek Maduro'ya destek verdi.

Maduro, ordunun desteğine sahip olduğunda ısrar ediyor ve taraf değiştirenleri darbe planlamakla suçluyor.

Venezuela'da çok sayıda subay bakanlık yapıyor ya da diğer üst düzey pozisyonlarda yer alıyor.

Krizdeki son diplomatik gelişmeler ne?

Avrupa Parlamentosu, bağlayıcılığı olmayan bir karar alarak, yeni seçimler yapılana dek Juan Guaidó'nun geçici devlet başkanı olarak tanıdı.

Parlamento'nun birliğin dış politikasında bir etkisi bulunmuyor, ancak kararda AB'ye ve üye ülkelere de aynı adımı atmaları çağrısı yapıldı.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, krizi çözmek amacıyla Latin Amerika ülkeleriyle bir temas grubu oluşturma konusunda uzlaştıklarını söyledi, ancak siyasi bir çözüm bulunması için 90 günlük bir süre belirlendi.

Birleşmiş Milletler ülkeye insani yardımı artırmayı istediklerini, ancak Maduro hükümetinin de buna onay vermesi gerektiğini açıkladı.

Amerikan yönetimi Maduro'ya yönelik korkutma faaliyetlerinin sonucu olacağı uyarısında bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Twitter mesajında aynı uyarıyı yaptı.