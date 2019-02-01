ABD ve Kanada'ya dondurucu soğukları getiren Kutup Girdabı'nın en çarpıcı fotoğrafları
- 1 Şubat 2019
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Kuzey Amerika'da sıcaklıkların neredeyse eksi 40 dereceye kadar düşmesine yol açan "Kutup Girdabı" bölgeye keskin soğukların gelmesine neden oldu.
Soğuklar yüzünden ABD'de en az 21 kişi hayatını kaybetti.
Soğuk havaların haftasonu da devam etmesi bekleniyor.