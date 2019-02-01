ABD ve Kanada'ya dondurucu soğukları getiren Kutup Girdabı'nın en çarpıcı fotoğrafları

  • 1 Şubat 2019

Kuzey Amerika'da sıcaklıkların neredeyse eksi 40 dereceye kadar düşmesine yol açan "Kutup Girdabı" bölgeye keskin soğukların gelmesine neden oldu.

Soğuklar yüzünden ABD'de en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Chicago lakefront Telif hakkı Getty Images
Image caption ABD'nin Chicago kenti soğuk hava dalgasından en çok etkilenen yerlerin başında geliyor.
boiling water freezes as it is thrown in Chicago Telif hakkı Reuters
Image caption Düşük hava sıcaklıkları sosyal medyada da bazı görüntülerin viral olmasına neden oldu. Kimileri havaya kaynayan suyu fırlatarak buza dönüştüğünü gösteren fotoğrafları ve videoları paylaştı.
Freezing temperatures in Fargo, North Dakota Telif hakkı Getty Images
Image caption Kuzey Dakota'da sıcaklıklar eksi 37'ye kadar düştü. Burada Fargo şehrinde buzlu yollarda gitmeye çalışan kamyonlar görülüyor.
Wrigley field in Chicago at sunset Telif hakkı Reuters
Image caption Özellikle Chicago'da insanlar mümkün olduğunca evlerini terk etmemeye çalışıyor.
commuter in Chicago downtown Telif hakkı Getty Images
Image caption Chicago'da soğuk havaya karşı önlem alanlar böyle görüntülerin oluşmasına neden oldu.
Satellite image from above the Great Lakes showing parallel rows of cumulus clouds also known as "cloud streets" Telif hakkı Reuters
Image caption ABD ve Kanada arasında bulunan Büyük Göller bölgesinde dondurucu soğuklar 'bulut sokaklarının' oluşmasına neden oldu. Göllerin yüzeyinde paralel kümülüs bulutlarının oluştuğu görüldü.
illuminated frozen niagara falls Telif hakkı AFP
Image caption Kanada Ontario'da bulunan Niagara Şelalesi'nin bir kısmı dondu.
woman walks in Kingston Ontario Telif hakkı AFP
Image caption Kanada'nın Ontario eyaletinde sıcaklıklar eksi 30'a kadar düştü.
snow in Montreal Telif hakkı AFP
Image caption Kanada'nın Montreal kenti de karlarla kaplandı.

Soğuk havaların haftasonu da devam etmesi bekleniyor.

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