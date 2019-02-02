Belçika'nın Anvers kentindeki 'Türk mahallesinde' silahlı saldırı: Bir ölü iki yaralı

Telif hakkı Google Maps Image caption Saldırının gerçekleştiği mahallede Ekim 2017'de siyasi nedenlerden ötürü bir çatışma yaşanmış, 8 kişi yaralanmıştı

Belçika'nın Anvers kentinde Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Brederode caddesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi öldü, iki kişi de ağır yaralandı.

Olay, Cumartesi öğleden sonra Anvers'in güney kesimindeki bir Türk kahvesi önünde meydana geldi.

Görgü tanıklarına göre, baba - oğul oldukları belirtilen zanlılar, tramvaydan inen ve akraba oldukları belirtilen iki kişiye ateş açtı.

Ateş açılan iki kişi ile yoldan geçen bir başka kişi ağır yaralandı. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları Belçika medyasına, olayın önceden planlanmış bir infaz girişimi olduğunu söyledi. Tanıklar, Cuma gecesinden bu yana taraflar arasında gerilim yaşandığını anlattı.

Zanlı baba - oğul, polis tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan silaha el kondu. Zanlılar, Pazar günü hakim karşısına çıkacak.

Savcılık incelemesi nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.

Aynı kahvenin önünde Ekim 2017'de meydana gelen çatışmada da 8 kişi yaralanmıştı.

Belçika medyasına göre, Kürt yanlısı bir partiye ait olan propaganda otobüsü, "PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle" saldırıya uğradı.

Kahvedekilerin araca tepki göstermedi üzerine iki grup arasında çatışma çıktı. Demir çubuk ve sandalyelerin kullanıldığı saldırıda 8 kişi yaralanmıştı.