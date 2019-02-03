Papa Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ediyor

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Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Bu, bir Papa'nın Arap Yarımadası'na yaptığı ilk ziyaret olacak.

Papa Francesco, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın davetlisi olarak dinler arası diyalog konferansına katılacak.

Papa ayrıca Salı günü Zayid Stadyumu'nda bir ayin de düzenleyecek. Ayine yaklaşık 120 bin kişinin katılması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde çoğu Filipinler ve Hindistan'dan olmak üzere yaklaşık bir milyon Hristiyan yaşıyor.

Perşembe günü ziyaretiyle ilgili bir video yayınlayan Papa Francesco, ziyaretinin dinler arası ilişkilerin tarihinde yeni bir sayfa açılması için bir fırsat olduğunu belirtti.

Mesajına "Selamun aleyküm" diyerek başlayan Papa "Tanrıya inanmak birleştirir, ayırmaz. Farklılıklara rağmen bizi yakınlaştırır ve düşmanlıklardan uzaklaştırır" dedi.

Mesajda Papa Birleşik Arap Emirlikleri'nden de "Birlikte var olmanın, kardeşliğin modeli olmaya çalışan ve farklı medeniyletler ve kültürlerin bir araya geldiği topraklar" olarak bahsetti.

Papa'nın burada Yemen'de süren savaşla ilgili bir mesaj verip vermeyeceği merak ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonda yer alıyor.

Daha önce Yemen'deki çatışmaları kınamış olan Papa, uluslararası topluma 'Yemen'deki trajik insani durumu daha da kötüleştirmemeleri' çağrısında bulunmuştu.

Abu Dabi ziyaretinde Papa'nın, Mısır'daki El Ezher Camii imamı Şeyh Ahmed El Tayyib ile de görüşmesi bekleniyor.

Papa Francosco 2017'de de Mısır'a dinler arası diyalog temalı bir ziyaret yapmıştı.

Vatikan'ın Papa'nın ziyareti ile Arap Yarımadası'nda kilise inşa etmeye yönelik kısıtlamaların da yumuşaması beklentisi taşıdığı belirtiliyor.