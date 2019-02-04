California'da uçak evin üzerine düştü: 5 ölü

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ABD'nin California eyaletinde, çift motorlu küçük bir uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Orange County Polis Müdürü Cory Martino, Pazar günü Los Angeles'a yaklaşık 55 km mesafedeki Yorba Linda kasabasında meydana gelen olayda, Cessna 414A tipi uçağın pilotuyla, evde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaralanan 2 kişinin ise durumunun ağır olmadığı belirtiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, yakındaki bir havaalanından kalktıktan kısa bir süre sonra eve çakılan uçağın parçalarının geniş bir alana saçıldığı ve yangın çıktığı görülüyor.

Çarpmanın etkisiyle çevredeki evlerin de zarar gördüğü de bildirildi.

'Evde şampiyonluk kutlaması vardı'

Bir görgü tanığına göre, uçağın çarptığı evde, Amerikan Futbol Ligi'nin final karşılaşması olan Super Bowl'da şampiyonluğu elde eden New England Patriots için kutlama yapılıyordu.

Laurie Stockstill adlı bir görgü tanığı "Bir patlama sesi duydum. Biri kızımın arabasına çarptı sanarak dışarı koştum. Başımı kaldırdım, ne olduğunu anlayamadığım büyük bir uçan parça gördüm. Sonra bir anda evden alevler yükselmeye başladı" dedi.