Paris'te apartman yangını: 7 ölü

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Fransa'nın başkenti Paris'te sekiz katlı bir binada çıkan yangında en az yedi kişi hayatını kaybetti.

Aralarında üç itfaiye görevlisinin de bulunduğu yaklaşık 30 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerden birinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

İtfaiye sözcüsü, Paris'in en lüks semtlerinden biri olan 16'ıncı bölgedeki yangının hala kontrol altına alınamadığını söyledi.

Yetkili, yedi ve sekizinci katlardaki alevlere müdahale ettiklerini belirtti.

Apartman sakinleri yan binaların çatılarına atladı

Pazartesi gecesi başlayan ve çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında apartman sakinlerinin alevlerden kaçmak için yan binaların çatılarına atladıkları görüldü.

Eyfel Kulesi'ne yakın olan semtteki bazı binalar önlem olarak boşaltıldı.