Venezuela muhalefeti: Maduro hükümeti izinsiz olarak Türkiye ve BAE'ye 73 ton altın sattı

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Siyasi kriz yaşanan Venezuela'da muhaliflerin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis'ten milletvekili Carlos Paparoni, Nicolas Maduro hükümetinin 2018'de Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Ulusal Meclis'in gerekli onayı olmadan 73 ton altın sattığını iddia etti.

Reuters'ın haberine göre Paparoni düzenlediği basın toplantısında, Abu Dabi merkezli yatırım şirketi Noor Capital'ın 27.3 tonla en büyük alıcı olduğunu, bir Türk şirketin de 23.9 ton altın aldığını söyledi. Paparoni iddialarına kanıt göstermedi.

İddialara hükümetten de bir yanıt gelmedi.

Ülkede kendini geçici başkan ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Maduro hükümetinin altın satışlarını engellemenin yollarını arıyor.

Venezuela Merkez bankası verilerine göre Kasım ayı sonu itibarıyla Venezuela'nın Merkez Bankası kasalarında ve Bank of England'da 132 ton altın rezervi bulunuyor.

Noor Capital yaptığı açıklamada 21 Ocak'ta Venezuela Merkez Bankası'ndan 3 ton altın aldıklarını ancak ülkede durum istikrara kavuşana kadar yeni alım yapmayacaklarını belirtmişti.

Geçen hafta Ankara'nın, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlâl ediyor olma ihtimali nedeniyle, Venezuela ile yaptığı altın ticaretine son vermesi için baskı altında olduğu öğrenilmişti. Washington bu altınların İran'a gönderilip, ABD yaptırımlarının ihlâl ediliyor olabileceğinden şüpheleniyor.

Venezuela, geçen yıl Türkiye'ye "rafinelerde işlenip geri satın alınmak üzere" 900 milyon dolar değerinde altın satmıştı. Ancak altınların Venezuela'ya geri satıldığına dair kayıt bulunmuyor.

"Rus bankalarına 127 milyon euro transfer"

Paparoni ayrıca Maduro yönetiminin Rusya'daki bankalara 127 milyon euro para transferi yaptığını da iddia etti. Ancak bu transferlerin ne zaman yapıldığını açıklamadı.

Muhalif milletvekili Paparoni, Pazartesi'den bu yana Venezuela hükümetinin Avrupa'daki hesapları arasında para transferi yapamadığını da ekledi.

Ekonomik kriz yaşayan ve halkın büyük geçim sıkıntısı çektiği Venezuela'nın petrol sektörünü hedef alan yeni ABD yaptırımları da devreye giriyor.

ABD başta olmak üzere bazı Latin Amerika ülkeleri ve aralarında Fransa, İspanya ve İngiltere'nin de bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri ile Avrupa Parlamentosu, Guaido'yu geçici başkan olarak tanıdıklarını açıklamıştı.

Avrupa ülkeleri Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan erken başkanlık seçimi yapmasını talep etmişti.

Venezuelalı bakan Çorum'da rafineri ziyaret etti

Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkiler, Maduro 2016'da Enerji Kongresi için İstanbul'a gittiğinde gelişmeye başladı.

Maduro, o zaman Twitter hesabından "Türkiye'yi ziyaret eden ilk Venezuela lideri olduğunu" duyurmuştu.

2018'de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Türkiye'ye 4 kez resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Venezuela'yı bir kez ziyaret etti.

Venezuela Madencilik Bakanı Victor Cano Temmuz 2018'de, kamu maden şirketleriyle küçük maden işletmelerinin Venezuela'da çıkardıkları altının, yaptırımlar nedeniyle artık İsviçre'de değil Türkiye'de işlenip altın paraya çevrildiğini açıklamıştı.

Cano, anlaşmanın Venezuela Merkez Bankası ile Türkiye arasında imzalandığını ve yasa dışı bir durum olmadığını, altının ithalatı ve ihracatında uluslararası yönetmeliklere, taşımacılık kurallarına uyulduğunu ifade etmişti.

Venezuela'nın Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami de, bu ay içerisinde Türkiye'ye yaptığı bir ziyaret kapsamında Çorum'da Ahlatcı Holding'e ait bir altın rafinerisinde incelemelerde bulunmuştu.