Çipras'dan Erdoğan'a: Darbecileri kabul etmekten hoşnut değiliz, Yunan yargısına saygı duymak zorundayız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan darbe girişimi sonrası iadesi istenen isimler konusunda daha fazla işbirliği çağrısında bulunurken, Çipras ise "Yargı kararlarına saygı duymak zorundayız" dedi.

Erdoğan iki günlük ziyareti için Türkiye'ye gelen Çipras ile Ankara'da ikili görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan basın toplantısında "Darbecilerin ülkemize iadesine yönelik beklentilerimizi Yunanlı dostlarımızın bir kez daha dikkatine getirmiş olduk. Bu konuda komşumuz Yunanistan'dan daha çok işbirliği bekliyoruz" dedi.

Çipras ise "Darbecileri kabul etmekten hoşnut değiliz. Yunanistan bir hukuk devletidir. Yargının kararları net. Saygı duymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Yunan yargısının darbe girişimi sonrası ülkelerine kaçan 8 askeri Türkiye'ye iade etmemesi, Atina-Ankara hattında ipleri germişti.

Erdoğan: Kıbrıs Türklerinin siyasal eşitliği temel parametredir

İki lider ortak basın toplantısında Kıbrıs müzakereleri ve Ege Denizi'ndeki gerilimin yumuşatılması konularında daha fazla "diyalog" ve "barışçıl çözüm" mesajı verdi.

Erdoğan, "Kıbrıs müzakeleri konusunda ortak bir vizyon belirlenmeli, neyin nasıl müzakere edileceği net olmalıdır. Kıbrıs Türklerinin siyasal eşitliği temel parametredir" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki Rum vatandaşlarımız birer ayrışma değil işbirliği vesilesidir. Azınlıklarımız bizim için sağlam bir köprüdür. Aynı yaklaşım ve zihniyeti Yunanistan'ın da benimsemesini bekliyoruz."

Ege Denizi'nde yaşanan gerginliklerin yumuşatılması için çabaladıklarını söyleyen Çipras ise, "Sorunları diyalog yoluyla çözebileceğimize inanıyorum" dedi.

Çipras: Darbe girişimi Türk-Yunan ilişkilerini kesintiye uğrattı

Kuzey Makedonya ile isim sorununu çözdüklerini belirten Çipras, "Ege konusunda da güvenlik ve işbirliğini sağlayabiliriz" diye ekledi.

Geçtiğimiz yıl, Kıbrıs sorununun çözümünü öngören geçen müzakereler bir uzlaşma yoluna girmişken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas'ın Türkiye'ye son anda koştuğu "sıfır asker; sıfır garantörlük" şartı ile yarıda kesilmişti.

Çipras ayrıca, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası "Türk-Yunan ilişkilerinin kesintiye uğradığına" dikkat çekti.

Çipras döneminde Yunanistan-Türkiye ilişkileri çeşitli dönüm noktaları yaşadı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bir gün sonra Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'nin talebine rağmen iade edilmemesi iki ülke arasında gerginlik nedeni.

Türkiye Yunan mahkemesinin firari askerleri serbest bırakmasına tepki göstermişti.

Geçen yıl Mart ayında Türkiye'nin Yunanistan ile kara sınırını oluşturan Meriç nehrindeki Karaağaç bölgesinden Türk topraklarına geçen iki Yunan askeri için tutuklama kararı alması Atina'da şok etkisi yaratmıştı.

İki Yunan askerinin serbest bırakılması ile ilişkiler daha ılımlı hale geldi.

Geçtiğimiz ay Atina'yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmede Çipras, "Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek verilmeli" dedi.