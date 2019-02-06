Trump'ın ulusa sesleniş konuşması: Öne çıkan beş konu neydi?

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ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi.

ABD'de yeni yasama yılının açılışını simgeleyen nitelikteki konuşmada Trump'ın iç ve dış politikanın yanı sıra ekonomi ve göç konularında da 2019 yılında hayata geçirmek istediği politikalara dair önemli açıklamalar yapması bekleniyordu.

Konuşmada öne çıkan beş ana başlığı derledik:

Suriye'deki ABD askerlerinin geri çekilmesi

Konuşmasında 'IŞİD'in elindeki bütün topraklar özgürleştirildi' diyen Donald Trump, ABD askerlerinin eve dönme zamanının geldiğini söyledi.

Trump'ın "Müttefiklerimizle birlikte IŞİD'in kalıntılarını ortadan kaldırmaya devam ederken, cesur savaşçılarımıza 'eve hoşgeldin' demenin zamanı geliyor" sözleri, ABD Başkanı'nın Suriye'deki askerlerin geri çekilmesinin zamanlaması konusundaki duruşunu bir miktar yumuşatmış olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Trump Aralık 2018'deki açıklamalarında IŞİD'in tamamen yenilgiye uğratıldığını savunmuştu.

Trump geçen yılın sonunda Suriye'de görev yapan yaklaşık 2000 ABD askerinin geri çekileceğini açıklamış, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesiyle yeni dengelerin nasıl şekilleneceği konusunda Washington ile Ankara hattında yoğun görüşmeler başlamıştı.

Trump bugünkü ulusa sesleniş konuşmasında "Askerlerimiz neredeyse 19 yıldır Orta Doğu'da savaşıyor. Orta Doğu'daki savaşlara 7 trilyon dolardan fazla para harcadık. Büyük uluslar sonu gelmeyen savaşlar yürütmez" dedi.

Ancak Trump'ın Suriye'den çekilmesine kendi partisi Cumnhuriyetçiler'den de tepki gelmiş durumda.

Salı günü ABD Senatosu'nda görüşülen ve kabul edilen Orta Doğu politikası yasasına eklenen bağlayıcı olmayan bir maddede, ABD Başkanı'ndan Suriye'den çekilme için gerekli şartların neler olduğunun netleştirilmesi talep edildi.

Maddeyi tasarıya ekleyen isim ise Senato'daki Cumhuriyetçiler gurubunun lideri Mitch McConnell idi. McConnell'ın, Trump'ın politikalarına karşı sesini yükseltmeyen bir isim olmasına rağmen Suriye konusunda "Askerlerin zamanından önce çekilmesi bölgedeki istikrara zarar verebilir ve oluşacak boşluğu Rusya ile İran doldurabilir" demesi önemli görülüyor.

Meksika sınırına duvar ve göç

Trump konuşmasının önemli bölümünü Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında büyük bir tartışmaya yol açan Meksika sınırına duvar örülmesi vaadi üzerine kurdu.

Trump son olarak ABD Kongresi'nden duvarın finansmanı için ek ödenek talep etmiş, Kongre'nin bu talebi geri çevirmesi üzerine ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması yaşanmıştı.

35 gün kapalı kalan ABD hükümeti, Trump'ın duvar talebi konusunda geri adım atmasıyla 15 Şubat'a kadar yeterli olacak ek bütçeye Kongre'den onay çıkmıştı.

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Getty Images Beni destekleyenlerin çoğu Meksika sınırına duvar örülmesi için bana oy verdi... O duvarın inşasını sağlayacağım. En basit tabirle duvarlar işe yarar ve duvarlar hayat kurtarır."

Trump konuşmasında, "Cumhuriyetçiler ve Demokratlar acil bir ulusal krizi çözmek için birlikte hareket etmek zorunda" dedi.

Yasadışı göçü 'büyük bir ulusal güvenlik tehdidi' olarak niteleyen Trump, "Büyük ve organize göçmen kafileleri sınırlarımıza doğru ilerliyor. 3750 askerin daha güney sınırlarımıza ilerlemesi emrini verdim. Güney sınırımızdaki durum bizim için önemli bir tehdit. Yasal yollarla ülkemize gelen göçmenler ABD'ye zenginlik katıyor. Hiç olmadığı kadar çok göçmeni ülkemizde görmek istiyorum. Ama ülkemize yasal yollardan gelmeliler" dedi.

Trump duvar planlarına karşı çıkan siyasileri de iki yüzlülükle suçladı ve "Zengin politikacılar sınırlarımızın açık kalmasını isterken kendileri duvarların ve korumaların arkasında yaşıyor. Yasadışı göçün maliyetini ödeyenler ise çalışan ABD'liler oluyor." dedi.

Çin ile ticaret savaşı

Trump'ın gündeminde Çin ile yürütülen ticaret anlaşması müzakereleri de vardı.

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"Bu anlaşma Çin'in istihdam ve servet hırsızlığına bir son vermeli" diyen Trump, Pekin yönetimiyle müzakerelerin 'agresif bir şekilde' yürütüldüğünü söyledi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yaşanan ticaret savaşları, küresel ekonomide korumacı politikaların geri dönüşüne yol açabileceği endişelerini doğurmuş ve IMF ile Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar küresel ekonominin büyüme performansı önündeki en büyük risklerden birisinin ABD ile Çin arasındaki gerilim olduğunu söylemişti.

Trump ulusa sesleniş konuşmasında "Çin'e ABD'nin fikri mülkiyetlerini çalamayacağını açık ve net biçimde izah ediyoruz. ABD sanayisine zarar vermesine izin vermeyeceğimizi anlatıyoruz" dedi.

Trump ABD ile Çin arasında imzalanacak bir anlaşmanın Çin'in avantajına olan haksız rekabeti sonlandırması gerektiğini ifade etti.

Kürtaja sınır

Trump'ın konuşmasında yer verdiği bir diğer konu ise ABD'de muhafazakar kesimlerle liberallerin arasındaki en tartışmalı konulardan birisi olan kürtajdı.

ABD Başkanı "Doğmuş ya da doğmamış her bireyin haklarını savunmak adına Kongre'den geç dönem kürtajların yasaklanması için hazırlanacak yasal düzenlemeyi geçirmesini talep ediyorum" dedi.

Trump bebeklerin annelerinin karnında acıyı hissedebildiğini söyleyerek "Tanrının bahşettiği hayatı korumalıyız" diye konuştu.

Kuzey Kore ile müzakereler: 'Ben olmasam savaş çıkardı'

Donald Trump Kuzey Kore konusunda başlattığı diplomasi sürecinin sonuç vermeye başladığını ifade ederek, "Eğer başkan seçilmemiş olsaydım, ABD şu anda Kuzey Kore ile büyük bir savaş içerisinde olurdu" dedi.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi bir diyaloğu olduğunu söyleyen Trump, Kim ile ikinci görüşmesini 27 - 28 Şubat'ta Vietnam'da gerçekleştireceğini de ifade etti.

ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silah programı nedeniyle Pyongyang yönetimine yaptırımlar uygulamaya devam ediyor.

CIA ile ABD Dışişleri Baknlığı'nın Kuzey Koreli yetkililerle yürüttüğü görüşmelerde nükleer silah programının sonlandırılması karşılığında yaptırımların kademeli olarak kaldırılması seçenekleri görüşülüyor.