Nobel Barış Ödülü sahibi Oscar Arias'a tecavüz suçlaması

#País | "Él me agarró por detrás y me tocó los senos. Yo le dije que no y que él estaba casado. Ese fue mi no", relató a UNIVERSIDAD la denunciante de abuso sexual en contra del expresidente Óscar Arias. Lea la nota completa: https://t.co/KFrjawldVu pic.twitter.com/6QPecMaOSF