İran İslam Devrimi'nin 40. yılı
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İran İslam Devrimi'nin 40. yılı

  • 8 Şubat 2019

İran İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni'nin sürgünde bulunduğu Fransa'dan uçakla ülkesine dönmesinin ve ülkeyi terk eden Şah Rıza Pehlevi'nin yerine İran'ın başına geçmesinin üzerinden 40 yıl geçti.

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