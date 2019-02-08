İran İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni'nin sürgünde bulunduğu Fransa'dan uçakla ülkesine dönmesinin ve ülkeyi terk eden Şah Rıza Pehlevi'nin yerine İran'ın başına geçmesinin üzerinden 40 yıl geçti.
İran İslam Devrimi'nin 40. yılı
- 8 Şubat 2019
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