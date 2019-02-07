Trump: IŞİD'in ele geçirdiği her yer gelecek haftaya kadar özgürleştirilmiş olacak

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ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ve Irak'ın IŞİD'den tamamen temizlendiği duyurusunu gelecek hafta yapabileceklerini söyledi.

IŞİD karşıtı koalisyonun temsilcileriyle bir araya gelen Trump, "Herhalde gelecek hafta içerisinde açıklanır. Sözde hilafetin yüzde 100'ünü özgürleştirdik. İşleri bitti" dedi:

"Son iki yıl içerisinde 32 bin kilometre karelik bölgeyi geri aldık. Zafer üstüne zafer kazandık. Hem Musul'u hem de Rakka'yı aldık. IŞİD'in 60'tan fazla liderini de etkisiz hale getirdik. On binlerce savaşçıları ortadan kayboldu."

Ancak Trump IŞİD üyelerinin varlığını sürdürdüklerine de dikkat çekerek "Kalıntıların kalması kaçınılmaz. Etraftalar. Hastalıklı bir zihniyetleri var. Ama askeri açıdan bizim şu ana kadar başardığımızdan daha iyisini yapmak da imkansız" diye konuştu.

Trump'ın bu açıklamaları, bir gün önce ABD Kongresi'nde gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Suriye'de bulunan yaklaşık 2000 ABD askerini geri çekme planını yinelemesinden bir gün sonra geldi.

Trump'ın Suriye'den çekilme planlarına ABD istihbarat ve ordu yetkililerinin yanı sıra kendi partisinden de karşı çıkanlar var.

Salı günü ABD Senatosu'nda görüşülen ve kabul edilen Orta Doğu politikası yasasına eklenen bağlayıcı olmayan bir maddede, ABD Başkanı'ndan Suriye'den çekilme için gerekli şartların neler olduğunun netleştirilmesi talep edildi.

Maddeyi tasarıya ekleyen isim ise Senato'daki Cumhuriyetçiler gurubunun lideri Mitch McConnell idi. McConnell'ın, Trump'ın politikalarına karşı sesini yükseltmeyen bir isim olmasına rağmen Suriye konusunda "Askerlerin zamanından önce çekilmesi bölgedeki istikrara zarar verebilir ve oluşacak boşluğu Rusya ile İran doldurabilir" demesi önemli görülüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinden sonra da IŞİD'e karşı savaşın süreceğini söyledi.

Pompeo, askerlerin çekilmesini 'taktiksel bir değişiklik' olarak nitelerken, dünyanın 'merkezsiz cihat' dönemine girdiğini savundu.

Analiz: IŞİD'in yeniden güç kazanması nasıl önlenecek?

Barbara Plett Usher, BBC ABD Dışişleri Bakanlığı muhabiri

Trump'ın müttefiklerine hitabı bir ay gecikmiş bir konuşmaydı. Aralık ayında Suriye'den çekileceğini danışmadan önce müttefikleriyle bir fikir alışverişinde bulunmamıştı.

Açıklamanın yarattığı ilk şok atlatılmış durumda. Ancak Washington'un müttefikleri askerlerin çekilmesi sürecinin nasıl işleyeceğini öğrenmek istiyor.

Beyaz Saray da henüz bu soruya yanıt bulabilmiş gibi durmuyor.

Hem Trump hem de Dışişleri Bakanı Pompeo, IŞİD'e karşı mücadelede koalisyonun diğer üyelerinden daha fazla katkı beklediklerini söyledi.

Ancak Pompeo bu savaşa ABD'nin öncülük etmeye devam edeceğini de vurguladı.

Trump'ın dile getirdiği fikirlerden birisi de Suriye'deki ABD askerlerinin Irak'taki ABD üslerine kaydırılması ve buradan nokta atışı sınır ötesi komando operasyonları düzenlemesiydi.

Beyaz Saray'In bundan sonraki adımına dair net bir plan ortada yok ve ABD'de hem terörle mücadele hem de istihbarat örgütleri IŞİD'in yeniden güç kazanmasını engellemenin en büyük öncelik olduğunu belirtiyor.