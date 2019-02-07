Almanya'da Facebook'a veri toplama kısıtlaması

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Almanya'da serbest rekabeti denetleyen kurum, Facebook'un kullanıcıları hakkında uygulama ve sitenin sağladığının ötesinde bilgi toplama faaliyetine rıza koşulu koydu. Facebook, karara itiraz edeceğini açıkladı.

Alman yetkililer kullanıcıların, Facebook'un bilgi toplama faaliyetlerinden haberdar olmadığı yolundaki kaygılar üzerine, konuyla ilgili bir inceleme yaptı.

Facebook'a ait WhatsApp ve Instagram gibi farklı uygulamalar üzerinden ve üçüncü kaynaklardan elde edilen bilgiler bu kapsamda incelendi.

Almanya'nın rekabet denetleme kurumunun kararı ana hatlarıyla şöyle:

Facebook hizmetleri veri toplamaya devam edebilir fakat kullanıcılar gönüllü olarak rıza vermedikçe bu bilgileri onların ana Facebook hesabıyla birleştiremez.

Üçüncü kaynak internet sitelerinden veri toplamak ve bunları bir Facebook kullanıcısının hesabıyla birleştirmek de aynı şekilde ancak bu kullanıcı şirkete izin verirse mümkün olabilir.

Diğer ülkelerdeki faaliyetlerini de etkileyebilir

Alman makamları Facebook hesabı açılırken, şirketin kullanım koşullarının topluca kabul edildiğine dair kutunun tıklanmasının "böyle yoğun bir veri toplama faaliyeti" için temel oluşturamayacağını da kararına ekledi.

Bu karar, şirketin sadece Almanya'daki faaliyetlerine ilişkin ama diğer ülkelerdeki denetleme kurumlarını da etkilemesi beklenebilir.

Facebook ise Alman denetçilerin kişisel verilerin mahremiyeti konusunda kendi yetki alanına girmeyen bir karar aldığını bu konunun başka bir kurumu ilgilendirdiğini söyleyerek itiraz ediyor.

Resmen itirazda bulunmak için şirketin önünde bir ay var. İtiraz gelmez ise Alman makamlarının kararı yürürlüğe girmiş olacak.

Karar kesinleşirse, Facebook'un 4 ay içinde bu karara uymasını sağlayacak teknik çözümler üretmesi gerekiyor.