Telif hakkı Getty Images

New York Times gazetesi, Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın 2017'de söylediklerine ulaştığını yazdı.

Gazetenin haberinde, Veliaht Prens Muhammed'in Washington Post yazarı Suudi Arabistan vatandaşı Kaşıkçı için "Eğer muhalefet etmeyi kesip ülkeye dönmezse kurşunla peşine düşün" dediğini aktarıyor.

ABD'li istihbarat yetkililerine dayandırılan haberde, Prens Muhammed'in bu sözleri üst düzey bir yardımcısına söylediği de ifade ediliyor.

Veliaht Prens Muhammed'in ABD'li istihbarat birimlerinin dinlemesine takılan görüşmesi için "Suudi Prens'in Kaşıkçı'nın öldürülmesini planladığının en detaylı kanıtı" yorumu yapılıyor.

New York Times haberinde Prens Muhammed ve yardımcısı Turki Aldakhil arasındaki görüşmenin Eylül 2017'de gerçekleştiği belirtiliyor.

Gazete, "O dönemde Riyad yönetimi Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan hükümetini eleştiren açıklamaları karşısında giderek daha fazla rahatsız oluyordu. Kaşıkçı, söz konusu telefon görüşmesinin gerçekleştiği ay Washington Post'a yazmaya başlamıştı" diyor.

Haberde üst düzey Suudi yetkililerin Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a döndürecek planlar üzerinde çalıştıkları yönünde ses kayıtları olduğu da belirtiliyor.

New York Times telefon görüşmesinin detaylarını şöyle aktarıyor:

"Prens Muhammed Kaşıkçı'nın ülkeye dönmeye ikna edilememesi durumunda zorla getirilmesini söylüyor. Veliaht Prens'in Eğer bu yöntemlerin hiçbirisi işe yaramazsa, 'Bu işi kurşunla çözün' dediği belirtiliyor."

Telif hakkı Getty Images

Bu telefon görüşmesinden günler önce Prens Muhammed'in başka bir yardımcısı olan Suud el Kahtani'ye 'Kaşıkçı'nın etkisi çok arttı' dediği belirtiliyor.

Kahtani'nin Prens Muhammed'e 'Kaşıkçı'ya karşı bir girişimde bulunmamız büyük uluslararası tepki çeker' uyarısında bulunduğu, Veliaht Prens'in ise "Suudi Arabistan kendi vatandaşları konusunda uluslararası tepkilere kulak asmaz" dediği aktarılıyor.

2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 15 kişilik bir ekip gitmiş, üst düzey Suudi güvenlik ve istihbarat yetkililerinin de bulunduğu bu ekip Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra binaya gelen Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı.

Suudi Arabistan daha sonra Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Ancak Riyad yönetimi Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından verildiği iddialarını hiçbir zaman kabul etmedi.

New York Times gazetesi, Kaşıkçı cinayeti üzerinde çalışan ABD istihbaratının 2017'de dinlemeye takılan görüşmeyi yeni analiz ettiğini ifade ediyor. Haberde, "Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve diğer istihbarat birimleri Veliaht Prens'in dinlemelere takılan telefon görüşmelerini ve yazılı mesajlarını incelemeye almış durumda. Elde edilen teknik takip içerikleri yıllarca geriye gidiyor" diyor.

Gazete Veliaht Prens Muhammed'in yıllarca NSA'in rutin takibindeki isimler arasında kaldığını da yazıyor.

Aralık ayında hazırlanan ve New York Times'ın ulaştığı istihbarat raporu konusunda NSA ya da CIA'in açıklama yapmadığı belirtiliyor.

Veliaht Prens'in yardımcısı Aldakhil ise "Bu iddialar kategorik olarak yalandır. Veliahy Prens Muhammed bin Selman ile bu korkunç cinayet arasında bağlantı kurmak için çabalayan farklı grupların ortaya attığı asılsız iddialardan ibarettir. Bu çabaların hepsi boşa çıkacaktır" diyor.