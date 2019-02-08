Brezilya'nın en büyük kulüplerinden Flamengo'nun tesislerinde yangın: 10 ölü
Brezilya'nın en büyük futbol kulüplerinden Flamengo'nun genç takımının antrenman tesislerinde çıkan yangında 10 kişi öldü.
Rio de Janeiro kentindeki Ninho de Urubu tesislerinin yatakhanesinde çıkan yangında 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Nedeni henüz bilinmeyen yangının, oyuncular yatakhanede uyurken çıktığı bildirildi.
Tesisler, aynı zamanda Flamengo'nun 14-17 yaş grubu takımında oynayan gençlere de ev sahipliği yapıyor.
Ayrıntılar birazdan...