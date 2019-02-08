İmam talebi reddedilen Amerikalı Müslüman mahkum idam edildi

Telif hakkı Alabama Ceza İnfaz Kurumu / AFP Image caption Domineque Ray

ABD'de Yüksek Mahkeme, Alabama eyaletinde idam cezasına çarptırılan Müslüman mahkum Dominique Ray'in son anlarında yanında bir imamın bulunması talebini reddetti. Ray, zehirli iğneyle idam edildi.

Amerikan basınındaki haberlere göre, idam sırasında imamın sadece yan odada hazır bulunmasına izin verildi.

Ray'in avukatları ise diğer mahkumların idamı sırasında odada bir papazın bulunmasına izin verildiği için Hristiyanlara ayrıcalık tanındığını savunmuşlardı.

Alabama'da, Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli bir papaz 1997'den beri idamlar sırasında hazır bulunuyor.

Ceza İnfaz Kurumu'nda çalışmayan biri ise infaz sırasında odada olamıyor.

Alabama Federal Temyiz Mahkemesi, Çarşamba günü idamın geçici olarak ertelenmesini kararlaştırmıştı.

Telif hakkı Getty Images Image caption İmam, Ray'in idam edildiği odanın yanındaki tanık odasında hazır bulundu

Alabama'da eyalet yönetimi karara itiraz etmek için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme de 4'e karşı 5 oyla "idamsız infazı" onaylamıştı.

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre Ray, 20 yıldır cezaevindeydi.

1995'te 15 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmekten ve onu öldürmekten idama mahkum olan Ray, hapiste Müslüman olmuştu.