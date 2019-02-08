Tayland Prensesi cunta liderine karşı başbakan adayı oldu, Kral bu kararı 'uygunsuz' buldu

Telif hakkı AFP Image caption Prenses Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, ablasının 2014'teki askeri darbeden sonra ilk kez yapılacak genel seçimler için başbakan adayı olmasını "uygunsuz" bulduğunu açıkladı.

Prenses Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, süpriz bir kararla 24 Mart'ta yapılacak genel seçimlerde Thai Raksa Chart Partisi'nin başbakan adayı oldu.

Siyasi gözlemcilere göre "siyasi depreme" neden olan karar askeri cuntayla kraliyet ailesini karşı karşıya getirecek.

Ülkede kraliyet ailesini eleştirmek 15 yıla kadar hapisle cezalandırıldığı için artık bu unvanı resmen taşımasa da Prenses'e muhalefetin fiilen imkansız hale geleceği belirtiliyor.

Tayland Kralı da yaptığı yazılı açıklamada, böyle bir eylemin "ulusun kültürüne karşı çıkmak olacağını" belirtti.

1972'de bir yabancıyla evlenebilmek için unvanından feragat eden 67 yaşındaki Ubolratana, hâlâ, ülkede geleneksel olarak siyaset üstü görülen kraliyet ailesinin mensubu olarak kabul ediliyor.

Uzmanlar, Tayland Kralı'nın bu açıklamasının ardından seçim komisyonunun Prenses Ubolratana'yı büyük ihtimalle adaylıktan eleyeceğini söylüyor.

Başbakanlığa aday olan ilk kraliyet ailesi mensubu

Tayland'da 2014'ten sonraki askeri darbeden sonra ilk kez genel seçimler yapılacak.

Thai Raksa Chart Partisi, Ubolratana'nın adaylığını onayladı. Ubolratana başbakanlığa aday olan ilk kraliyet ailesi mensubu.

Prenses Ubolratana'nın, seçimdeki baş rakibi, "ülkede barış ve düzeni korumak" için aday olduğunu açıklayan darbe ve cunta lideri Prayut Chan-o-cha olacak.

Ubolratana'nun partisi Thai Raksa Chart'ın, 2006'da darbeyle devrilen ancak partisini sürgünden yönetmeye devam eden eski Başbakan Taksin Şinavatra'yla ittifak yapıyor.

Thai Raksa Chart, ordunun Taksin'in partisi Peu Chart'ı feshetme tehdidinden sonra kurulmuştu. Ubolratana'nın da Taksin'le yakın ilişkisi olduğu belirtiliyor.

Prenses'in adaylığından önce seçim yarışının Taksin'in müttefikleriyle kraliyet ve cuntaya yakın siyasi partiler arasında geçeceği düşünülüyordu.

Chulalongkorn Üniversitesi Güvenlik ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Direktörü Thitinan Pongsudhirak, kararı "siyasi bir deprem" olarak niteledi.

Thitinan, adaylık kararının görece küçük bir parti olan Thai Raksa Chart'ı bir anda seçimin ana aktörü haline getirdiğini söyledi.

Thai Raksa Chart Partisi'nden yapılan açıklamada, "Ubolratana'nın adaylık teklifimizi kabul etmesinden büyük onur duyuyoruz" denildi.

Açıklamada, Prenses'in Tayland'la ilgili kaygıları olduğu ve ülkeyi yoksulluktan çıkartmak istediği belirtildi.

Thai Raksa Chart Partisi'nin lideri Preechapol Pongpanich de Prenses'in "bilgili ve çok uygun bir aday" olduğunu söyledi.

Preechapol, "Adaylığının hukuksal açıdan bir sorun olacağını sanmıyorum. Ama Seçim Komisyonu'nun adaylığı onaylamasını beklemek zorundayız" dedi.

'Kral'ın kardeşine karşı kampanya yürütmeye kim cesaret edebilir?'

Prenses'in adaylığının onaylanması halinde, ülke siyasetinin nasıl şekillleneceği belirsiz.

Thitinan'a göre, Prenses dışarıdan biri olarak Tayland siyasetinde birleştirici bir rol oynayabilir. Ancak aynı zamanda adaylığı orduyla kraliyet ailesinin karşı karşıya getirecek bir kutuplaşmaya da neden olabilir.

Tayland'daki Naresuan Üniversitesi'nden Asya uzmanı Paul Chambers da, kraliyet ailesini eleştirmeyi suç sayan yasa kapsamına girmese de Prenses'e açık açık muhalefet etmenin çok zor hale geleceğini söylüyor.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan Chambers, "Kral'ın kızkardeşine karşı kim kampanya yürütme cesareti gösterebilir ki? (Cunta lideri) Prayut'a karşı açık bir tehdit çünkü Taylandlıların gözünde bir darbe liderinden daha fazla meşruiyeti var" dedi.