Tayland Kralı ‘Uygun değil’ dedi, Prenses başbakan adaylığından çekildi

Telif hakkı Reuters Image caption Prenses Ubolratana'nun adaylığı Tayland kültürüne aykırı görüldü.

Tayland'da Prenses Ubolratana Mahidol'u başbakanlığa aday gösteren parti, Kral'ın uyarısı üzerine bu kararından vazgeçti.

Kral Vajiralongkorn, 67 yaşındaki ablasının adaylığının Tayland kültürüne aykırı olduğunu söyledi.

Saray'dan yapılan açıklamada, "(Ubolratana) unvanından yazılı olarak feragat etmiş olsa da statüsünü korumaktadır ve Çakri Hanedanı'nın bir üyesidir. Kraliyet ailesinin üst düzey bir üyesinin hangi yolla olursa olsun siyasete karışması, ülkenin gelenekleri, adetleri ve kültürüne terstir. Bu nedenle (adaylık) son derece uygunsuz olarak görülmektedir" denildi.

Prenses Ubolratana, 1972'de bir Amerikan vatandaşıyla evlendikten sonra unvanından feragat etmişti. Ubolratana boşandıktan sonra 2001'de Tayland'a geri dönmüştü.

Saray'ın açıklaması üzerine Prenses'i 24 Mart'ta yapılacak seçimlerde cunta lideri Prayut Chan-o-cha'ya karşı aday gösteren Thai Raksa Chart Partisi kararını geri aldı.

Telif hakkı AFP Image caption Kral Vajiralongkorn, Prenses'in adaylığını 'uygunsuz bulduğunu' söylemişti.

Partinin açıklamasında, "Partimiz, Kral'ın ve tüm kraliyet ailesi üyelerinin buyruklarına sadakatle uymaktadır" denildi.

Prenses Ubolratana, Kral'ın açıklamasından birkaç saat sonra adaylığına değinmeden halkın desteğine teşekkür etti, "Tayland'ın ilerlemesini ve uluslararası toplum tarafından kabul gören ve hayranlık duyulan bir ülke olmasını arzu ettiğini" söyledi.

'Seçim Komisyonu adaylığı reddedecekti'

Gözlemcilere göre, Kral'ın müdahalesinden sonra Seçim Komisyonu Prenses'in adaylığını büyük olasılıkla reddedecekti.

Seçimler, beş yıllık cunta yönetiminin ardından Tayland'ın demokrasiye geçişi için ilk fırsat olarak görülüyor.

2006'da darbeyle devrilen eski Başbakan Taksin Şinavatra, sürgünde olmasına rağmen ülke siyasetinde hâlâ büyük bir ağırlığa sahip ve orduyu siyasetten uzaklaştırmaya çalışıyor. Prenses'i aday gösteren parti de, Taksin Şinavatra'nın partisi tarafından kurulmuştu.

Birçok uzmana göre Prenses'in adaylığı, cuntayla kraliyet ailesini doğrudan karşı karşıya getirecekti.