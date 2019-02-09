Kaşıkçı cinayeti: Trump, ‘eyleme geçmeme hakkını kullandı’, Kongre’nin rapor talebine yanıt vermedi

Telif hakkı Getty Images Image caption Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na evlilik evraklarını almak için gitmişti.

ABD'de Trump Yönetimi, Kongre'nin Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden kimin sorumlu olduğuna dair rapor isteyen Kongre'nin bu talebine yanıt vermedi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, yasalarda öngörülen 120 günlük sürenin dolmasına rağmen Başkan Donald Trump'ın 'eyleme geçmeme' hakkını kullandığını söyledi.

Senatörler Ekim'de Beyaz Saray'dan soruşturma başlatarak cinayet hakkında daha fazla bilgi vermesini istemişti.

Suudi yönetime muhalif olan Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de konsoloslukta parçalandığı belirtilen cesedi hâlâ bulunamadı.

Amerikan istihbaratı, böyle bir operasyonun Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın onayı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini söylüyor.

Suudi yetkililer ise cinayet emrini Prens'in vermediğini öne sürüyor ve Kaşıkçı'nın "Suudi istihbaratı içindeki kontrol dışı unsurlar' tarafından öldürüldüğünü savunuyor.

Pompeo da Prens'i suçlamaktan kaçındı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Senato liderlerine gönderdiği mektupta cinayetle bağlantılı olarak bazı Suudi Arabistan vatandaşlarına karşı alınan yaptırım kararları hakkında bilgi verdi. Ancak Pompeo da, cinayetten kimin sorumlu olduğuna değinmedi.

ABD, aralarında Kaşıkçı'nın öldürülmesi operasyonunu planlayan ve icra eden ekipte yer aldığı öne sürülen, Prens Muhammed bin Salman'ın eski danışmanlarından Suud el Kahtani'nin de bulunduğu 17 Suudi vatandaşına yaptırım uygulama kararı almıştı.

Trump, şimdiye kadar Prens'i doğrudan suçlamayı reddetttiği için senatörler tarafından eleştiriliyor.