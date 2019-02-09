Telif hakkı YOUTUBE Image caption Abdurrehim Heyit

Dışişleri Bakanlığı Uygur Türklerinin tanınan halk ozanı Abdurrehim Heyit'in Çin'de bir hapishanede hayatını kaybettiğini öğrendiklerini belirterek Çin'e 'Uygur Türklerinin haklarına saygı gösterin' çağrısında bulundu.

Bakanlık sözcüsü Hami Aksoy yazılı açıklamasında "Bir bestesi yüzünden 8 yıl hapse mahkûm edilen değerli halk ozanı Abdurrehim Heyit'in hapishanedeki ikinci yılında vefat ettiği haberini derin teessürle öğrendik. Bu elim hadise, Türk kamuoyunun Sincan bölgesindeki ağır insan hakları ihlalleri konusundaki tepkisini daha da kuvvetlendirmiştir. Bu haklı tepkinin Çin makamlarınca dikkate alınmasını bekliyoruz" dedi.

Gün içinde Heyit'in hayatını kaybettiği haberleri sosyal medyada paylaşılmaya başlanmış ancak Çin'den resmi bir açıklama gelmemişti.

Akşam saatlerinde açıklama yapan Türkiye Dışişleri Bakanlığı "Abdurrehim Heyit'i ve Türk ve Müslüman kimliğine sahip çıkmak uğruna hayatını kaybeden tüm soydaşlarımızı rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca Çin'de Şincan Özerk Uygur Bölgesi'ndeki Uygur Türklerinin ve diğer Müslüman toplulukların "temel insan haklarını ihlal eden uygulamaların, özellikle son iki yıl içerisinde ağırlaştığı" da yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı, Çin'e "Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı gösterilmesi ve toplama kamplarının kapatılması" çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü de BBC'ye açıklamasında Heyit'in ölüm haberinin kaygı verici olduğunu belirtip Çinli yetkililere 'halk ozanın ve cezaevinde, gözaltında ölen diğer Uygur Türklerinin durumuna ilişkin bilgi vermeleri' çağrısında bulundu.

'Dutar'ın Kralı' olarak anılan Abdurrehim Heyit'in iki şarkısı nedeniyle 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve 2017 yılından bu yana Çin'de hapis yattığı, toplama kampında olduğu belirtiliyordu.

Arkadaşı müzisyen Bünyamin Aksungur, Heyit'in ölüm haberini Facebook sayfasından duyurmuş, Uygur Türkü ozanın 'UÇRAŞKANDA 'Karşılaşınca' ve ATALAR adlı şarkıları nedeniyle hapiste olduğunu, kampta ağır işkenceler gördüğünü' yazmıştı.

@T_Karamollaoglu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Doğu Türkistan'ın meşhur ozanı Abdurehim Heyit'in işkenceye maruz kalarak şehadet şerbeti içtiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım.

Şehidimize Allah'tan rahmet, Doğu Türkistan halkına başsağlığı diliyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 9 Şubat 2019

Heyit'in ölüm haberiyle ilgili tweet atan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Doğu Türkistan'ın meşhur ozanı Abdurehim Heyit'in işkenceye maruz kalarak şehadet şerbeti içtiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Şehidimize Allah'tan rahmet, Doğu Türkistan halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "Türk Milleti bir büyük değerini daha Çin zulmüne kaybetti. Konu #UygurTürkleri ile ilgiliyken yine hükümet sessiz, konu zalim Çin olunca yine "insanlığın ve barışın sesi" olanlar kayıp. Yüce Allah, ozan #AbdurehimHeyit'in mekânını cennet eylesin. Milletimin başı sağ olsun."

@gergerliogluof tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Uygur Türklerinin dünya çapında tanınan halk ozanı Abdurehim Heyit’in cezaevinde işkenceyle öldürüldüğü iddia ediliyor



Ziyaretine sadece oğlu gidebilmiş ve babasını çok zayıflamış ve bitkin bulduğunu söylemişti.Allah rahmet eylesin. Adli tıp raporu açıklanmalı, bekliyoruz. — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) 9 Şubat 2019

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergelioğlu da "Uygur Türklerinin dünya çapında tanınan halk ozanı Abdurehim Heyit'in cezaevinde işkenceyle öldürüldüğü iddia ediliyor. Ziyaretine sadece oğlu gidebilmiş ve babasını çok zayıflamış ve bitkin bulduğunu söylemişti. Allah rahmet eylesin. Adli tıp raporu açıklanmalı, bekliyoruz" tweeti attı.

BM'den 'Uygur Türklerini serbest bırakın' çağrısı

Birleşmiş Milletler, bir milyona yakın Uygur Türkünün 'terörizmle mücadele' gerekçesiyle zorla kamplarda tutulduğu yönündeki haberlerin 'son derece endişe verici' olduğunu belirterek bu kişilerin serbest bırakılmasını istemişti.

Çin ise Uygur Türklerinin 'yeniden eğitim' için Batı Şincan bölgesindeki kamplara gönderildiği iddiasını reddediyor. Pekin, kamplarda sadece 'radikal İslamcıların olduğunu' öne sürüyor.

Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komisyonu'nun raporuna göre güvenilir kuruluşlar, özerk Uygur bölgesinin dev bir gözetim kampına dönüştürüldüğünü söylüyor.

Raporda, Çin yasalarındaki terör ve ayrımcılıkla ilgili düzenlemelerin yoruma açık olduğu belirtilerek Pekin'in bu kişileri, bir suçlama yöneltmeden ve yargılamadan kamplarda tutmaya son vermesi çağrısı yapılıyor.