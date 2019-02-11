Bafta 2019: Roma en iyi film ödülünü kazandı, en çok ödülü Sarayın Gözdesi aldı

Telif hakkı EPA Image caption En iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde Rachel Weisz BAFTA'yı aldı

BAFTA, İngiliz Film ve Televizyon Sanat Akademisi, ödüllerinin Londra'da dağıtıldığı gecede en iyi film kategorisinde kazanan Netflix yapımı Roma oldu.

Yönetmen Alfonso Cuaron'un Meksika'da geçen çocukluğundan esinlenerek hayata geçirdiği siyah beyaz Roma filminin bu ay sonunda düzenlenecek Oscar ödül töreninde de kazanan olması ihtimali böylece daha da güçlendi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Yönetmen Alfonso Cuaron

Cuaron aynı zamanda en iyi yönetmen ödülünü alırken, en iyi sinematografi ve İngilizce olmayan en iyi film kategorisinde de Roma kazanan oldu.

Sarayın Gözdesi (The Favourite) filmi ise 12 adaylığın yedisinde ödül kazanarak geceye damga vuran film oldu.

Telif hakkı Fox Image caption Rachel Weisz ve Olivia Colman

Bu ödüller arasında en iyi kadın oyuncu kategorisinde Olivia Colman ve en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde Rachel Weisz'ın zaferleri yer alıyor.

Yorgos Lanthimos'un yönetmeni olduğu film en iyi yapım tasarımı, en iyi kostüm tasarımı, en iyi saç ve makyaj ile en iyi orijinal senaryo ödüllerini de kazandı.

Bohemian Rhapsody'nin yönetmeninin adaylığı iptal edildi

Bohemian Rhapsody filminde efsanevi rock grubu Queen'in solisti Freddie Mercury'yi canlandıran Rami Malek ise en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

Malek, ödülünü alırken İngilizlerin iyi müzik yaptığını, en çok da Freddie Mercury'ye teşekkür ettiğini dile getirdi.

Filmin yönetmeni Bryan Singer'in en iyi yönetmen kategorisindeki adaylığı, reşit olmayan erkekleri taciz ettiğine dair hakkındaki iddialar yüzünden kaldırılmıştı.

Telif hakkı AFP Image caption Rami Malek

Yeşil Rehber filmiyle Mahershala Ali en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanırken ve Spike Lee'nin BlacKkKlansman filmi en iyi uyarlama senaryo ödülünü aldı.

Telif hakkı AFP Image caption Mahershala Ali

Geceye katılan isimler arasında Prens William ve eşi Düşes Kate de vardı.