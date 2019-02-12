Gucci ve Prada'dan sonra Katy Perry'ye de 'ırkçı tasarım' suçlaması

Telif hakkı DILLARDS Image caption Katy Perry'nin tasarladığı ayakkabı

Amerikalı şarkıcı ve moda tasarımcısı Katy Perry, sosyal medyada "ırkçılık" suçlamalarına hedef olan "kara surat" ayakkabılarını satıştan kaldırdı.

Perry'nin 2017'de tasarladığı "Ora Face" ve "Rue Face" adlı ayakkabı modelleri şarkıcının internet mağazasında ve Dillards, Walmart gibi büyük perakende zincirlerinde 129 dolardan (yaklaşık 680 TL) satılıyordu.

Perry, ayakkabılarla ilgili eleştirilere yanıt vermedi.

Ancak magazin sitesi TMZ'ye göre Perry'ye yakın bir kişi, "Bu modeller, geniş bir ayakkabı serisinin küçük bir parçasını oluşturuyor ve asla kimseye hakaret amacı taşımıyor. Fakat Katy'nin ekibi hassas ve saygılı davranarak ayakkabıları geri çekmeye başladı" dedi.

Ayakkabıların satıldığı bazı internet mağazalarında "Bu modellerin satışı yok" mesajı yer alıyor.

İtalyan-Fransız moda devi Gucci de geçen hafta siyahları aşağılayan maskelere benzetilen kazaklarını satıştan çekerek özür dilemişti.

Geçen ay İtalyan moda evi Prada da kara surat tasvirine benzetilen bazı tasarımlarını, tepkiler sonrası geri çekmişti.

Prada, "Pradamalia" aksesuar serisinde yer alan ve 550 dolara satılan maymun figürü nedeniyle boykot çağrılarına maruz kalmıştı.