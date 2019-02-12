İstanbul, dünyada en çok trafik sıkışıklığı yaşanan kentler listesinde 2. sıraya yükseldi

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Dünyada en çok trafik sıkışıklığı olan kentler listesinde İstanbul, Kolombiya'nın başkenti Bogota'yı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Ulaştırma analizleri konusunda uzman olan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi INRIX'in raporuna göre, geçen yıl İstanbul'da bir şoför yılda ortalama 6,5 gününü trafikte bekleyerek geçirdi.

38 ülkedeki 220 kentte yapılan araştırmaya göre İstanbul'da 2018'de trafik sıkışıklığı 2017'ye göre yüzde 6 arttı.

Dünyada trafiğin en sıkışık olduğu şehir ise 2017'de de olduğu gibi yine Rusya'nın başkenti Moskova. Rapora göre kent birinciliği korusa da trafik yoğunluğu 2017'ye göre yüzde 12 azaldı.

İlk 10 sıradaki diğer şehirler; Mexico City, Sao Paolo, Londra, Rio de Jenerio, Boston, St Petersburg ve Roma var.

Ankara ve İzmir de 11. ve 12. sırada yer aldı. Ankara'da bir şoför yılda yaklaşık 5 gününü trafikte bekleyerek geçirirken, İzmir'de bu oran 6 güne çıkıyor.

Araştırma, kentlerde günün değişik saatlerinde trafik sıkışıklığı sebebiyle kaybedilen zaman hesaplanarak yapılıyor.

2018'de trafiğin en çok sıkıştığı 25 şehir Sıra Şehir Ülke 1 Moskova Rusya 2 İstanbul Türkiye 3 Bogota Kolombiya 4 Mexico City Meksika 5 Sao Paulo Brezilya 6 Londra İngiltere 7 Rio de Janeiro Brezilya 8 Boston ABD 9 St Petersburg Rusya 10 Roma İtalya 11 Ankara Türkiye 12 Izmir Türkye 13 Sydney Avustralya 14 Singapur Singapur 15 Berlin Almanya 16 Paris Fransa 17 Melbourne Avustralya 18 Belo Horizonte Brezilya 19 Washington DC ABD 20 Toronto Kanada 21 Guayaquil Ekvador 22 Madrid İspanya 23 Chicago ABD 24 Brisbane Avustralya 25 Medellin Kolombiya

Kaynak: INRIX