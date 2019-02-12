İstanbul, dünyada en çok trafik sıkışıklığı yaşanan kentler listesinde 2. sıraya yükseldi

  • 12 Şubat 2019
İstanbul, 2018'de dünyada en yoğun trafiğin yaşandığı 2. kent oldu. Telif hakkı Getty Images

Dünyada en çok trafik sıkışıklığı olan kentler listesinde İstanbul, Kolombiya'nın başkenti Bogota'yı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Ulaştırma analizleri konusunda uzman olan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi INRIX'in raporuna göre, geçen yıl İstanbul'da bir şoför yılda ortalama 6,5 gününü trafikte bekleyerek geçirdi.

38 ülkedeki 220 kentte yapılan araştırmaya göre İstanbul'da 2018'de trafik sıkışıklığı 2017'ye göre yüzde 6 arttı.

Dünyada trafiğin en sıkışık olduğu şehir ise 2017'de de olduğu gibi yine Rusya'nın başkenti Moskova. Rapora göre kent birinciliği korusa da trafik yoğunluğu 2017'ye göre yüzde 12 azaldı.

İlk 10 sıradaki diğer şehirler; Mexico City, Sao Paolo, Londra, Rio de Jenerio, Boston, St Petersburg ve Roma var.

Ankara ve İzmir de 11. ve 12. sırada yer aldı. Ankara'da bir şoför yılda yaklaşık 5 gününü trafikte bekleyerek geçirirken, İzmir'de bu oran 6 güne çıkıyor.

Araştırma, kentlerde günün değişik saatlerinde trafik sıkışıklığı sebebiyle kaybedilen zaman hesaplanarak yapılıyor.

2018'de trafiğin en çok sıkıştığı 25 şehir
Sıra Şehir Ülke
1 Moskova Rusya
2 İstanbul Türkiye
3 Bogota Kolombiya
4 Mexico City Meksika
5 Sao Paulo Brezilya
6 Londra İngiltere
7 Rio de Janeiro Brezilya
8 Boston ABD
9 St Petersburg Rusya
10 Roma İtalya
11 Ankara Türkiye
12 Izmir Türkye
13 Sydney Avustralya
14 Singapur Singapur
15 Berlin Almanya
16 Paris Fransa
17 Melbourne Avustralya
18 Belo Horizonte Brezilya
19 Washington DC ABD
20 Toronto Kanada
21 Guayaquil Ekvador
22 Madrid İspanya
23 Chicago ABD
24 Brisbane Avustralya
25 Medellin Kolombiya

Kaynak: INRIX

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