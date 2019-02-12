Venezuela lideri Maduro: Krizin sorumlusu Beyaz Saray'daki aşırı sağcılar
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Venezuela lideri Maduro: Krizin sorumlusu Beyaz Saray'daki aşırı sağcılar

  • 12 Şubat 2019

BBC'ye konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki krizin sorumlusunun ABD olduğunu söyledi. Maduro, Trump yönetimini de "aşırı uçta görüşlere sahip bir çete" olarak nitelendirdi.