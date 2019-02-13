Avustralya'da 500 bin inek 7 yıl süren kuraklıktan kurtuldu, selde öldü

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Avustralya'nın Queensland eyaletinde yedi yıl süren kuraklıktıktan sonra şiddetli yağışların yol açtığı selde yaklaşık 500 bin ineğin telef olduğu bildirildi.

Sel sularının çekilmeye başlamasından sonra ortaya çıkan hayvan leşlerinin bölge halkının sağlığı için tehdit oluşturabileceği belirtiliyor.

Havadan çekilen video görüntülerinde sel sularında boğulan inek sürüleri görülüyor.

Eyalet Başbakanı Annastacia Palasczuk, "İnsanlar yıllarca kuraklık yaşadıktan sonra bir anda kendilerini, daha önce hiç görmedikleri boyutta büyük bir doğal afetin içinde buldular" dedi.

Hayatta kalan ineklere havadan saman atılıyor

Yetkililer, ülkenin hayvancılık sektörüne büyük zarar veren felaketin bilançosunun sel suları tamamen çekildikten sonra netleşeceğini belirtiyor.

Ölen hayvanların değerinin 213 milyon dolar olduğu söyleniyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Çok sayıda inek sel suları ile çevrili adacıklarda mahsur kaldı. İneklerin önemli bölümünü kurtarmak mümkün olmadı.

Selde hayatta kalan çok sayıda ineğe, yolların henüz açılmaması nedeniyle ulaşılamıyor.

Yetkililer, ineklere havadan yem atmaya başladıklarını, ancak bölgenin çok geniş olması nedeniyle tüm hayvanlara ulaşmanın mümkün olmayacağına dikkat çekiyor.